أقل من سعره بـ12987 دولاراً.. خطأ يمنح متسوقاً قرطاً بثمن بخس

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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تمكَّن رجل مكسيكي من شراء قرط من الذهب والماس بثمن بخس بفضل خطأ مطبعي على الإنترنت.

وحصل روجيليو فياريال (27 عاماً) على صفقة العمر، عندما وقع خطأ مطبعي على موقع «كارتييه» الإلكتروني، حيث قام بتسعير زوج من الأقراط المصنوعة من الذهب والماس بسعر 13 دولاراً فقط، وذلك حسبما أفاد موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وكشف فياريال، وهو طبيب مقيم في ولاية تاماوليبا الشمالية، أنه صادف العلامة التجارية للمجوهرات الفاخرة في إعلان أثناء تصفحه تطبيق «إنستغرام»، مؤكداً أنه لا يستطيع تصديق أسعار هذه العناصر، التي تتراوح من القلائد إلى الساعات إلى حقائب اليد، وتبلغ تكلفة كل منها آلاف الدولارات.

وذكر أنه لاحظ أن الأساور المرصعة بالذهب الوردي عيار 18 قيراط والمبطنة بالألماس بسعر 237 بيزو مكسيكي فقط، أو نحو 13 دولاراً، وهو أقل بكثير من متوسط سعر سلع العلامة التجارية.

وكتب فياريال، في منشور على «إكس»: «لقد اندهشت عندما رأيت كم تكلفة القلائد وما إلى ذلك».

واشترى زوجين من الأقراط قبل تعديل السعر إلى قيمته الأصلية البالغة 237 ألف بيزو لكل زوج، أي أكثر من 13 ألف دولار، وهذا يعني أن الموقع ترك الأصفار عن طريق الخطأ.

لكنَّ فياريال لم يتوقع المعركة التي استمرت إثر ذلك شهراً مع كارتييه وحظيت باهتمام إعلامي كبير، إذ حاولت كارتييه في البداية إلغاء الطلب عدة مرات خلال الأسبوع الذي اشترى فيه الأقراط، بدعوى أنها غير متوافرة.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى فياريال، عرضت الشركة عليه أيضاً هدية ثمينة اعتذاراً عن الإزعاج، لكنه بدلاً من قبول الهدية، رفع قضية إلى الوكالة الفيدرالية لحماية المستهلك في المكسيك.

واستخدم فياريال نموذج اتصال على موقع كارتييه للإشارة إلى قانون حماية المستهلك الفيدرالي في المكسيك، الذي ينص على أنه يتم تقديم مورد السلع إلى المحاكمة إذا لم يحترم الشروط والأحكام التي بموجبها يتم شراء المنتج.

وتنص الشروط والأحكام الخاصة بالمبيعات على موقع كارتييه الإلكتروني على أنه يمكن تقديم أي نزاع إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي للمستهلك من أجل المصالحة.

وفي النهاية، أرسل كارتييه الأقراط إلى فياريال، ونشر صورة لصندوقي هدايا صغيرين مغلفين من كارتييه مع ختم توقيع العلامة التجارية.

وأعربت السيناتور المكسيكية ليلي تيليز عن استيائها من الموقف، مؤكدةً عدم موافقتها على قرار بائع التجزئة.

وقالت، في منشور على «إكس»: «ما فعله مشتري أقراط كارتييه غير صحيح»، مضيفةً: «من الخطأ أن تكون انتهازياً وتستغل الخطأ، وتسيء استخدام القانون حتى لو كان لمصلحتك، وتخدع شركة ما»، ومنوهةً بأنَّ «كونك محترماً أكثر أهمية من امتلاك زوج من أقراط كارتييه».

من جانبه، قال فياريال لصحيفة «نيويورك تايمز» إنه يخطط لإهداء الأقراط لشخص مميز للغاية، قائلاً: «أنا متحمس، خاصة بالنسبة إلى أمي. تلك الأقراط لها».