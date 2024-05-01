أغلفة الكتب الخضراء الأثرية ..قاتلة!

المصدر: (دبي - البيان)

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وجد العلماء آثاراً لمادة الزرنيخ الكيميائية السامة في أغلفة أكثر من 200 كتاب من المؤلفات الأثرية في جميع أنحاء العالم.

وتحتوي أغلفة بعض الكتب القديمة من القرن التاسع عشر على مستويات مثيرة للقلق من الزرنيخ، ما دفع بعض المكتبات إلى إزالتها من الرفوف.

ويحذر العلماء الآن الجمهور من ما وصفوه بـ«الأعمال الملوثة»، قائلين إن التعرض لها قد يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي والسرطان.

المشكلة بدأت مع استبدال الناشرين الجلد باهظ الثمن بالأغلفة ذات الصباغ الأخضر الزاهي لجذب القراء لكنهم لم يعرفوا أن الزرنيخ المستخدم في صنع الصبغة يمكن أن يكون قاتلاً.

لا تزال هذه الكتب منتشرة في المكتبات اليوم، مختبئة بين مجموعات كبيرة من المجلدات في المؤسسات حول العالم، وعندما يتم اكتشاف كل منها، يتم حجزها لمزيد من التحليل.

في الأسبوع الماضي، أزالت المكتبة الوطنية الفرنسية أربعة من كتبها ذات أغلفة خضراء زمردية يُعتقد أنها تحتوي على الزرنيخ، وعلى الرغم من أنها من المحتمل أن تسبب ضرراً بسيطاً فقط، إلا أن المكتبة تجري اختبارات قبل التفكير في إعادتها إلى الرفوف.