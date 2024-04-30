زفاف أسطوري لملياردير وعارضة أزياء قرب الأهرامات

المصدر: (دبي - البيان)

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شهدت منطقة الأهرامات في الجيزة بمصر، أول من أمس، زفافاً أسطورياً للملياردير الأمريكي ذي الأصل الهندي أنكور جين، وعارضة الأزياء الشهيرة والمصارعة السابقة إيريكا هاموند، أقيم وسط أجواء ساحرة ممزوجة بين الفخامة والتاريخ، بحضور عدد من فناني هوليوود، منهم مغني NSYNC لانس باس والمغني روبين ثيك وكيفين أوليري.

إضافة إلى وزير الآثار المصري السابق زاهي حواس، حسب موقع 24 الإلكتروني.

واحتفل العروسان جين (34 عاماً) وهاموند (32 عاماً)، بزفافهما في العديد من مناطق القاهرة، بحضور 130 ضيفاً من رجال الأعمال في العالم.

وظهرت العروس في ثوب صممه المصمم الهندي راهول ميشرا، وقالت عن فستان الزفاف المطرز بالذهب: «كان من المهم بالنسبة لي أن أستمد الإلهام وأحتفل بالثقافة الهندية لخطيبي، والثقافة المصرية القديمة، والتقاليد الغربية، نظراً لأننا لم نكن نقيم حفل زفاف هندياً، فقد أردت القليل من الإلهام الهندي الممزوج بإحساس كليوباترا».

وأنكور جين، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيلت ريوردز»، وبرنامج «كايروس» الأول من نوعه الذي يسمح للمستأجرين بكسب نقاط من الإيجار وبناء طريق نحو ملكية المنازل، أما زوجته إيريكا هاموند فهي عارضة أزياء ومدربة لياقة بدنية.