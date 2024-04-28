السعودية .. عاصفة حفر الباطن تُسقط أبراج الكهرباء أرضاً (فيديو)

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تسبّبت العاصفة المطرية التي هطلت على محافظة حفر الباطن في السعودية الأحد، في تساقط أبراج خطوط الضغط العالي للكهرباء، وتم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يرصد تأثر بعض خطوط الضغط العالي للكهرباء وسقوطها على الأرض.

من جانبها، أشارت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن محافظة حفر الباطن تعرّضت والمناطق المجاورة لها إلى أمطار وعواصف شديدة، مساء أمس، وهرعت فرق الصيانة للقيام بواجبها، وسط أحوال جوية صعبة، لضمان استمرارية الخدمة، وإعادتها للمتأثرين من جرّاء تأثر بعض أبراج النقل.

وتأثرت منطقة حفر الباطن بتيارات من الرياح الهابطة، الأمر الذي تسبب بتشكل موجة من الغبار الكثيف وشبه انعدام مدى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت، تبعه تساقط للأمطار.

ويتوقع استمرار تأثر منطقة حفر الباطن بالسحب الركامية الرعدية خلال الساعات القادمة.