ذكاء اصطناعي يتنبأ بخصائص النباتات بدقة!

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف باحثون من معهد لايبنيز لعلم وراثة النبات وأبحاث نباتات المحاصيل، أنَّ نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، يمكنها التنبؤ بدقة بالنشاط الجيني، واكتشاف تسلسلات تنظيمية جديدة في النباتات على سماتها، مثل اللون أو مقاومة الأمراض.

واختبر الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «اتصالات الطبيعة»، نماذجهم على أنواع نباتية مختلفة، ووجدوا أنها تعمل بشكل جيد، حتى على الأنواع التي لم يتم تدريبهم عليها.

ودرّب الباحثون نماذج الذكاء الاصطناعي على مجموعة بيانات كبيرة من الجينومات النباتية، للتنبؤ بكيفية تنشيط الجينات بناءً على تسلسلاتها، حيث يمكن لهذه النماذج تحديد أجزاء تسلسل الجينات المهمة للتنبؤ بنشاط الجينات.

وفي اختبار عملي على نباتات الطماطم، حددوا اختلافات جينية محددة، تفسر الاختلافات في السمات، مثل الشكل واللون.