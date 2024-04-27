خبراء يدعون حل لغز "لعنة الفراعنة" بعد سلسلة الوفيات في مقبرة توت عنخ آمون

المصدر: إعداد- وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

حير الغموض المخيف الذي يكتنف مقبرة توت عنخ آمون علماء الآثار لعدة قرون بعد سلسلة من الوفيات عندما تم فتحها.

لكن الخبراء يزعمون أنهم تمكنوا أخيرًا من حل لغز "لعنة الفراعنة "، قائلين إن النفايات السامة القاتلة تركت باقية في المقابر غير المفتوحة عندما تم بناؤها في الأصل.

يُعتقد أن العديد من المقابر القديمة في جميع أنحاء مصر مليئة بكميات هائلة من النشاط الإشعاعي، وفقًا لمجلة الاستكشاف العلمي ( JSE ).

وكشفت المجلة أنه يعتقد أن مستويات الإشعاع السامة المنبعثة من اليورانيوم والنفايات السامة ظلت موجودة داخل المقبرة منذ أن تم إغلاقها قبل أكثر من 3000 عام.

ومن الممكن أن يكون التعرض لهذه المواد قد ساهم في وفاة أولئك الذين دخلوا المقبرة، حيث يقال إن "اللعنة" تؤثر على أولئك الذين يزعجون رفاة أي شخص من القدماء المصريين ، مما يؤدي إلى سوء الحظ والمرض وحتى الموت.

ويقولون إنه بسبب المستويات العالية من الإشعاع داخل المقابر، فإن أي شخص يتلامس يمكن أن يصاب بالسرطان ومرض الإشعاع الذي قد يكون مميتًا.

ومقبرة توت عنخ آمون ليست النقطة الساخنة المشعة الوحيدة، حيث تفيد التقارير أن العديد من مواقع الدفن، بما في ذلك قبر أوزوريس الغريب ومقبرة سقارة، تفيض بالنفايات المشعة.

وتتناثر المقابر السامة لأفراد العائلة المالكة المصرية الذين سقطوا في جميع أنحاء الصحراء، لكن الخبراء يعتقدون أنه يمكن ربطها جميعًا بالعناصر الطبيعية التي تنتج النفايات القاتلة.

حتى أن الباحثين أحضروا عدادات جيجر ووجدوا نتائج "مشعة بشكل مكثف" داخل العديد من جدران المعبد.

تحذيرات على الجدران

ويعتقد أيضًا أن الأشخاص الذين بنوا المقابر في الأصل كانوا على علم بالجو السام وتركوا نقوشًا مثيرة على الجدران تحذر من مرض عضال.

يزعم أحد الأبحاث الصادرة عن JSE أن "طبيعة اللعنة كانت منقوشة بوضوح على بعض المقابر، مع ترجمة إحداها بشكل بصير على النحو التالي: "من يكسرون هذا القبر سيواجهون الموت بمرض لا يستطيع أي طبيب تشخيصه"."

وفاة الرجال الأربعة

وتأتي اللعنة بعد أن انتهى الرجال الأربعة الأوائل الذين فتحوا قبر توت عنخ آمون في عام 1922، بالموت.

سقط الأول فجأة بعد أربعة أشهر فقط قبل أن يحذو حذوه الثلاثة الآخرون.

اللورد كارنارفون

أول من مات كان الرجل الذي قام بتمويل أعمال التنقيب اللورد كارنارفون بعد بضعة أشهر فقط من فتح المقبرة .

على الرغم من أن قبر الملك توت عنغ آمون مرتبط بوفاة الرجل، إلا أنه مات بسبب لدغة بعوضة على وجهه أدت إلى تسمم الدم.

وتوفي كذلك اثنان من إخوته غير الأشقاء بعد وقت قصير من زيارة القبر في عام 1923.

وفي الأشهر والسنوات التالية لوفاتهم ، مات العديد ممن دخلوا الغرفة المظلمة والمتربة في ظروف غريبة وغامضة - مما يضيف الفصل الأكثر شهرة إلى لعنة الفراعنة .

جورج جاي

وقد زار جورج جاي جولد الأول، نجل الممول الشهير جاي جولد، المقبرة قبل أن يموت بسبب الحمى.

ريتشارد بيثيل

ومات سكرتير عالم الآثار هوارد كارتر، ريتشارد بيثيل، مخنوقا في سريره في عام 1929.

هوارد كارتر

توفي كارتر نفسه في عام 1939 على الأرجح بسبب نوبة قلبية بعد معركة طويلة مع سرطان الغدد الليمفاوية ، الذي يؤثر على الجهاز المناعي في الجسم.

ومؤخراً، قُتل رئيس مصلحة الآثار المصرية في حادث طريق في السبعينيات - بعد وقت قصير من موافقته على إقامة معرض متنقل للكنوز التي تم العثور عليها داخل المقبرة.

وقد توفي آخرون شاركوا في أعمال التنقيب بسبب الاختناق، والسكتة الدماغية، والسكري، وفشل القلب، والالتهاب الرئوي، والتسمم، والملاريا، والتعرض للأشعة السينية - وكلهم توفوا في الخمسينيات من عمرهم.

آرثر ويجال

وحضر عالم المصريات البريطاني آرثر ويجال افتتاح المقبرة، واتهم بالتحريض على "أسطورة" اللعنة - وتوفي بسبب السرطان عن عمر يناهز 54 عامًا.

لعنة خرافية

ولكن مع ذلك، أدى ذلك إلى وضع لعنة خرافية حول المقبرة التاريخية مما أدى إلى تخويف العديد من الزوار من الاقتراب منها.

البكتيريا

ويرتبط سبب آخر للعنة المحتملة وهو البكتيريا التي تنمو على جثث الموتى والأطعمة المتعفنة التي غالبا ما توجد داخل المقابر.

وقالت عالمة المصريات جنيفر فيجنر: «عندما تفكر في المقابر المصرية، لا تجد الجثث فحسب، بل المواد الغذائية اللحوم، الخضار، والفواكه. ومن المؤكد أنها ربما تكون قد اجتذبت الحشرات والعفن والبكتيريا وتلك الأنواع من الأشياء.كانت المواد الخام موجودة منذ آلاف السنين."

وبحسب موقع صحيفة "ذا صن " تمكنت الدراسات العلمية من إثبات أن بعض المومياوات تحمل نوعين خطيرين من العفن - Aspergillus niger و Aspergillus flavus.

ويمكن أن يسبب كلاهما ردود فعل تحسسية واحتقانًا سيئًا وحتى نزيفًا في الرئتين.

كما تم العثور على غاز الأمونيا والفورمالدهيد وكبريتيد الهيدروجين داخل المقابر.

على الرغم من كل النظريات الجامحة، قال الأستاذ الجامعي في علم الأوبئة إف دي وولف ميلر: "لا نعرف حتى حالة واحدة تعرض فيها عالم آثار أو سائح لأي عواقب سلبية من قوالب المقابر أو البكتيريا".

من هو الملك توت عنخ آمون؟



يعد الملك توت عنخ آمون أشهر فراعنة مصر القدماء ، وحكم مصر منذ أكثر من 3000 سنة في الفترة من 1332 إلى 1323 قبل الميلاد.

يُعرف توت باسم "الملك الصبي" لأنه كان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط عندما تلقى الرمي.

عندما أصبح الملك تزوج من أخته غير الشقيقة أنخيسنباتن. كان لديهما ابنتان معًا لكن كلاهما ولدتا ميتتين.

توفي توت عن عمر يناهز 19 عامًا في ظروف غامضة.

يعتقد البعض أن الملك توت عنخ آمون اغتيل، لكن الكثيرين من الخبراء يعتقدون أن وفاته كانت نتيجة حادث.

ويشتهر الفرعون أيضًا باللعنة المفترضة التي تطارد قبره بعد اكتشاف المقبرة عام 1922، مات علماء الآثار، وحتى أفراد عائلاتهم، بسبب أمراض مروعة أو في حوادث غريبة - ويقول البعض إن الوفيات لم تكن محض صدفة.