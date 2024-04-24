أخفت عن والديها تعرضها لعضة كلب فماتت بعد شهرين

المصدر: إعداد- وائل زكير

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أخفت طفلة عن والديها تعرضها للعض من قبل كلب، وتوفيت بسبب داء الكلب بعد شهرين.

وأبلغت جامايكا ستار سيراسبي (13 عامًا) والديها أنها خدشت نفسها بسلك معدني لأنها تخشى أن يتم توبيخها إذا قالت الحقيقة.

وكانت جامايكا عائدة إلى منزلها من المدرسة في منطقة توندو، مانيلا، في الفلبين ، عندما عضها كلب ضال في 9 فبراير.

وبدلاً من طلب الرعاية الطبية الفورية، قررت جامايكا أن تكذب على والديها بشأن الحادثة.

وبعد شهرين فقط، عندما ظهرت عليها أعراض خطيرة، بما في ذلك الحمى وآلام الظهر والتعب وصعوبة شرب الماء، اعترفت لأمها بما حدث.

وتم إدخال جامايكا إلى مستشفى سان لازارو في 5 أبريل، حيث اضطرت الممرضات إلى تقييد أطرافها لأنها كانت مضطربة وواصلت الخفقان في سريرها ، وفقا لصحيفة " مترو".

وقالت والدة جامايكا إنها "شعرت بقلبها ينسحق" بينما كانت تشاهد طفلتها تخرج الرغاوي من فمها، قبل أن تستسلم للفيروس في 6 أبريل وتموت ".

وتابعت : "لا أستطيع قبول وفاة جامايكا. إنه أمر صعب لأنها أُخذت منا فجأة".

وأوضحت "أخبرتني أنها لا تستطيع شرب الماء. وقالت إنها تعتقد أنها ربما تكون مصابة بداء الكلب لأنها تعرضت للعض من كلب في فبراير. سألتها لماذا لم تخبرني على الفور. ظلت تعتذر. أخبرتها أنني لست غاضبة منها، لكن كان من الممكن أن نفحصها عاجلا"ً.

وأضافت الوالدة المكلومة "عندما سألتني إذا كانت ستموت، شعرت بالخوف. كنت أرغب في الدخول في حالة هستيرية".

وقالت الأم الحزينة إنها شعرت بالقلق لأول مرة عندما أصيبت جامايكا بالحمى وآلام الظهر في 4 أبريل، والتي اعتقدت في البداية أنها بسبب الدورة الشهرية لابنتها أو التهاب المسالك البولية.

ثم هدأت الحمى في صباح اليوم التالي، لكنها عادت بكامل قوتها قبل الظهر، وهو الوقت الذي تم فيه نقلها إلى المستشفى.

التهاب الدماغ الناجم عن داء الكلب

وأظهر تقرير تشريح جثتها أنها ماتت بسبب التهاب الدماغ الناجم عن داء الكلب، والذي يكون دائمًا مميتًا بحلول الوقت الذي تبدأ فيه الأعراض في الظهور.

وقالت سلطات القرية إن الكلب الذي عض جامايكا هاجم أيضًا سبعة أشخاص آخرين في فبراير.

وتم القبض عليه من قبل المسؤولين المحليين، لكنه نفق في العيادة البيطرية بعد ثمانية أيام.

وحذرت والدة جامايكا "إلى الآباء الآخرين، كن واعيًا إذا كان طفلك يتصرف بغرابة. علّم أطفالك أن يأخذوا خدوش القطط وعضات الكلاب على محمل الجد، وأن يخبروكم بذلك على الفور. داء الكلب ليس مزحة. إنه أمر قاتل. لا تأخذ الأمر باستخفاف، حتى يتمكن الآخرون من تجنب ما تعرضت له ابنتي".

وقالت "وإلى أصحاب الحيوانات الأليفة، يرجى أن يكونوا مسؤولين عن حيواناتهم. تأكد من تطعيمهم حتى لا يتسببوا في إيذاء الآخرين.على الرغم من كل شيء، أنا فخور بابنتي لأنها حاولت أن تكون شجاعة طوال المحنة."

وقامت جامايكا بتأريخ الأيام التي سبقت وفاتها في رسائل مفجعة أرسلتها إلى حسابها الخاص.

وكتبت: "في الواقع، أعلم أنني مصابة بداء الكلب. لم أتمكن من إخبار أمي لأنني لم أرغب في أن تصاب بخيبة أمل. في ذلك اليوم، اعتقدت أمي أنني مصابة بالتهاب المسالك البولية. لكنني لم أكن أعرف ما إذا كان هذا التهابًا في المسالك البولية أم داء الكلب. لقد أجريت الكثير من الأبحاث حول داء الكلب عندما تعرضت للعض في 9 فبراير. ومنذ ذلك الحين، لم أستطع أن أتقبل أنني سأصاب بداء الكلب في يوم من الأيام. لقد فات الأوان بالنسبة لي للحصول على التطعيم".



وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية، قال الدكتور جوانشو بونيي، مسؤول الصحة في مدينة مونتينلوبا: "عندما يصاب أحد يجب غسل الجرح جيداً لمدة 10 دقائق بالماء الجاري. إذا كان لديك مطهر أو كحول أو يود، قم بسكبه بكميات كبيرة على مكان الجرح".

وقال الأطباء إن أعراض داء الكلب قد تستغرق أيامًا أو أسابيع أو أشهر قبل أن تبدأ أعراض مثل الحمى والصداع والهذيان ورهاب الماء في الظهور أثناء انتقال الفيروس إلى الدماغ.

ما هو داء الكَلَب؟

داء الكَلَب هو فيروس مميت ينتقل إلى البشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى. وعادة ما ينتقل فيروس داء الكلب من خلال العض.

وتشمل الحيوانات التي من المحتمل بشدة أن تنقل داء الكَلَب في الولايات المتحدة الخفافيش والقيوط والثعالب والراكون والظربان. وفي البلدان النامية، تكون الكلاب الضالة الأكثر احتمالًا لنقل داء الكَلَب إلى البشر.

وحين تبدأ مؤشرات داء الكَلَب وأعراضه في الظهور على شخص ما، فتقريبًا في كل الحالات ينتهي الأمر بالوفاة. ولهذا السبب، يجب على أي شخص قد يكون عرضة للإصابة بداء الكَلَب تلقي لقاحات داء الكَلَب على سبيل الوقاية.