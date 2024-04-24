«صورة برونزية» للإسكندر الأكبر في حقل دنماركي

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء آثار صورة مصنوعة من البرونز، للإسكندر الأكبر، أثناء إجراء أعمال مسح في حقل خارج مدينة رينجستيد في جزيرة زيلندا الدنماركية، وسلموا القطع الأثرية إلى متحف «ويست زيلاند»، بحسب مجلة «لايف ساينس» العلمية.

وبناءً على الصور، عرف علماء الآثار على الفور أنهم كانوا ينظرون إلى وجه الإسكندر الأكبر، الزعيم الأسطوري لمملكة مقدونيا القديمة التي امتدت إمبراطوريتها من البلقان إلى باكستان الحديثة عند وفاته عن عمر يناهز 32 عاماً.

وقال فريرك أولدنبرغر، عالم الآثار في متحف «ويست زيلاند»: «القطعة تحتوي على السمات النموذجية للإسكندر الأكبر، مثل شعره المميز والمموج وقرون الكبش».

وتابع: «الصورة مطابقة تقريباً لصورة قوسية أخرى تم العثور عليها منذ سنوات وتحتوي على الصورة المنمقة نفسها».