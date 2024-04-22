مصر.. مات الأخ فلحقت به شقيقته بعد ساعتين في الإسكندرية

المصدر: البيان

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توفيت فتاة مصرية بعد ساعتين من وفاة شقيقها تأثرا وحزنا عليه.

وذكرت وسائل ‘إعلام مصرية أن ساعتان فصلتا بين وفاة شاب وشقيقته بمنطقة الكيلو 59 الإسكندرية القاهرة الصحرواي، حيث لفظ الشاب مستور عوض الصريحي أنفاسه الأخيرة، ولحقت به شقيقته بعد مرور ساعتين من وفاته بعد أن تحطم قلبها وقتله الحزن ألما على فراق شقيقها الشاب، متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية بعد أن أصيبت بانهيار وصدمة شديدة حزنا وألما على وفاته.

وسادت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين الأهالي بعد وفاة "مستور"، بعدها بساعتين من رحيله إلا أنها لم تستطع تحمل فراق شقيقها وصدمة موته ولحقت به.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أحد أفراد الأسرة، إن الشاب مستور مات صائما، وأنه كان تربطه علاقة أخوة قوية مع شقيقته التي كان سندا لها وحنونا عليها، وهو ما جعلها تصاب بصدمة بعد وفاته لم تتحمل قسوتها فلحقت به على الفور وشيعت الأسرة جثمانيهما في جنازة واحدة.