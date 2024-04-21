العثور على «بكتيريا ماصة للدماء»

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف باحثون في جامعة ولاية واشنطن سمة جديدة تسمى «مصاصي الدماء البكتيرية» بين البكتيريا، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية .

والتي تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء، وفق «ديلي ميل». وكانت حركة وانتقال هذه الكائنات الحية الدقيقة ببراعة من الأمعاء إلى الدم حيث يمكن أن تكون مميتة لغزاً فترة طويلة، ووجد الباحثون أن هذه البكتيريا تنجذب إلى الجزء السائل من الدم، أو المصل، الذي يحتوي على عناصر غذائية يمكن للبكتيريا استخدامها غذاء.

ويمكن لمسببات الأمراض العثور بسهولة على مكان المصل ودخول مجرى الدم من جروح صغيرة في الجهاز الهضمي، ما يسبب أحياناً الوفاة بسبب الإنتان لدى المصابين بمرض التهاب الأمعاء. وحتى أصغر كمية من الدم تكفي لجذب البكتيريا مصاصة الدماء، تماماً مثل أسماك القرش التي تمتلك القدرة على اكتشاف قطرة دم واحدة في 10 مليارات قطرة ماء.

وقال الباحث المشارك في الدراسة أردن بايلينك، الأستاذ في كلية الطب البيطري بجامعة جامعة ولاية واشنطن، في بيان: «البكتيريا التي تصيب مجرى الدم يمكن أن تكون قاتلة، ولقد تعلمنا أن بعض البكتيريا التي تسبب التهابات مجرى الدم في الغالب تستشعر في الواقع مادة كيميائية في دم الإنسان وتسبح نحوها».