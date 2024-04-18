«إنجينويتي» تبعث رسالتها الأخيرة من المريخ

المصدر: (دبي - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعثت المروحية «إنجينويتي» الصغيرة، التي أرسلتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إلى المريخ، برسالتها الأخيرة إلى الأرض، وستكون من الآن فصاعداً ثابتة لتولّي جمع بيانات على سطح الكوكب الأحمر، على ما أعلنت «ناسا».

وباتت «إنجينويتي» في عام 2021 أول مركبة بمحرّك تنفذ طلعات جوية فوق كوكب آخر غير الأرض. وأثبتت أن الطيران ممكن في هواء المريخ، الذي لا تتجاوز كثافته 1 % فقط من كثافة الغلاف الجوي للأرض.

والمروحية التي تزن 1,8 كيلوغرام فقط، مشابهة لطائرة مسيرة كبيرة. وبلغ مجموع المسافة التي اجتازتها في طلعاتها 17 كيلومتراً، ووصلت في تحليقها إلى ارتفاع 24 متراً.