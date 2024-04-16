وفاة عروس في حفل زفافها بعد سقوطها في حمام السباحة

المصدر: إعداد - وائل زكير

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توفيت عروس في حفل زفافها بعد أن رقصت بالقرب من حمام السباحة.

وفقدت إليسانجيلا جازانو، 38 عامًا، توازنها أثناء الرقص وسقطت في الماء في منزل ريفي في ليميرا بالبرازيل يوم الأحد.

وحاول رواد الحفل إنقاذ العروس ، لكنها أصيبت بسكتة قلبية وأُعلن وفاتها عند وصولها إلى المستشفى.

وقبل ساعات فقط، نشرت إليسانجيلا صورة على وسائل التواصل الاجتماعي ، تظهر توقيعها على الأوراق وهي ترتدي فستان زفاف أبيض بعد عقد قرانها مع شريكها.

وأثنت صديقتها فلافيا سيلفا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "لقد التقيت بك خلال الأيام القليلة الماضية في السوق وكنت سعيدًا جدًا لأنك ستتزوجين".

"انظر كيف أن الحلم يتحقق وفي نفس اليوم دون أن تعلم أنه سيكون هناك وداع بأنه سيكون هناك رحيلك."

وفي شهر مارس، اضطر ضيوف حفل الزفاف إلى الهروب للنجاة بحياتهم بعد أن اجتاحت النيران مكانًا خاصًا، مما أدى إلى نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى.