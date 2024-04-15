لم يغادر شقته منذ 10سنوات.. نقل مريض يزن 300 كيلو من النافذة إلى المستشفى

المصدر: البيان

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أفادت الطوارئ الروسية بأن خدمات الطوارئ في موسكو واجهت صعوبات في نقل مريض يزن 300 كيلوغرام إلى المستشفى.

والمريض هو أحد سكان موسكو يبلغ من العمر 54 عاماً وصباح الخميس الماضي شعر بألم شديد في قلبه، فاتصل بخدمة الإسعاف، واحتاج الأطباء الذين وصلوا إلى شقته للمساعدة، لأنهم لم يتمكنوا من نقل المريض إلى المستشفى بمفردهم وفق وكالة سبوتنك للأنباء.

والرجل لم يغادر شقته منذ عشر سنوات، وخلال السنوات الثلاث الماضية، لم يستطع الرجل المشي بسبب آثار فيروس كورونا وطوال هذا الوقت كان يعتني به ابنه البالغ من العمر 24 عاما، وكان سريره مجهزاً بجهاز اتصال للتواصل مع عائلته.