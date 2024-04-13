لغز السفينة المحير .. ما هو السبب الحقيقي وراء غرق تياتينك ؟

المصدر: إعداد- وائل زكير

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استغرقت حادثة غرق السفينة تياتينك بحثاً وتحقيقاً لمدة سنوات، بعد مرور نحو 112 عاماً على غرق السفينة الشهيرة تيتانيك ما هو السبب الحقيقي وراء الكارثة التي حدثت في أبريل 1912؟

تشير التقارير إلى أن السراب حجب الجبل الجليدي الضخم الذي ضرب السفينة، مما جعل من المستحيل اكتشافه في الوقت المناسب.

في 14 أبريل 1912، انتقلت سفينة تايتانيك "غير القابلة للغرق" وركابها وطاقمها البالغ عددهم 2240 راكبًا من المياه الدافئة إلى المياه الباردة، وكانت قد تلقت بالفعل عدة تحذيرات بشأن الجبال الجليدية في المنطقة.

الآن، تشير الأدلة الواردة في التقارير الواردة في صحيفة التايمز إلى أنهم أبحروا في "انعكاس حراري"، والذي يحدث عندما تغوص مجموعة من الهواء البارد تحت الهواء الدافئ. في هذه الحالة، يأتي الهواء البارد من تيار لابرادور على طول الساحل الكندي ، والهواء الدافئ من تيار الخليج.

في حين أن هذا قد يبدو عاديًا إلى حد ما، إلا أن التأثير ليس كذلك، فيمكن أن تتسبب الانقلابات الحرارية في ظهور مجموعة من السراب، بما في ذلك سراب مورغانا فاتا الشهير، حيث يمكن أن تبدو السفن وكأنها تطفو فوق الأفق.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون على مستوى سطح البحر، ينحني الضوء فوق الأفق الحقيقي، مما يسمح لهم برؤية أبعد من المعتاد.

لكن في الأعلى، يمكن أن تظهر الفجوة بين الأفق الحقيقي والأفق الزائف على شكل ضباب - وهو ما قد يفسر لماذا لم يتمكن أولئك الذين كانوا على متن السفينة، على ارتفاع 30 مترًا، من رؤية الجبل الجليدي إلا بعد فوات الأوان.

بالنسبة لأولئك الذين كانوا يراقبون، كان الضباب يحجبه، وبدون السراب، ربما كانوا قادرين على رؤيته في الوقت المناسب لتجنب الكارثة.

المقالات الموجودة في أرشيف التايمز تدعم النظرية التي طرحها المؤرخ والمذيع تيم مالتين.

وقال تقرير يفصّل ذكريات ريجينالد لي، الذي كان في مهمة مراقبة إلى جانب فريدريك فليت عندما وقع الاصطدام: "كان يعتقد أن الضباب كان يمتد في جميع أنحاء الأفق داخل منطقة معينة". وعندما كانوا في قوارب النجاة كان بإمكانهم رؤية مسافة أبعد».

كانت سفينة "اس اس كاليفورنيا" هي أقرب سفينة إلى سفينة تايتاينك عندما وقعت المأساة، لكنها فشلت في التصرف.

في حين تم إلقاء اللوم على الطاقم، ولا سيما مشغل الاتصالات اللاسلكية سيريل إيفانز، منذ فترة طويلة لفشلهم في الاستجابة لإشارات الاستغاثة من السفينة، يعتقد مالتين أنهم أيضًا وقعوا في فخ السراب.

وعندما وصلت خدمة الاستغاثة، كان إيفانز قد ذهب إلى فراشه بالفعل.

ويقول مالتين إن أفراد الطاقم الآخرين الذين تلقوا الإشارات، عندما كانوا ينظرون إلى البحر، رأوا تيتانيك في الأفق الكاذب خلفها، وافترضوا أنهم كانوا ينظرون إلى سفينة أصغر أقرب إليهم.

بافتراض أن مثل هذه السفينة الصغيرة لن تحتوي على معدات التلغراف اللازمة لإرسال SOS، فقد استخدموا مصباح مورس قويًا لمحاولة الاتصال، لكنهم لم يتلقوا أي رد.

ويعتقد مالتين أن هذا الحدث الجوي الغريب كان من شأنه أن "يشوش بشكل فعال إشارات مصباح تيتانيك ومصباح مورس الخاص بكاليفورنيا على بعضهما البعض".

كان السراب يعني أيضًا أن مشاعل الاستغاثة التي أرسلتها السفينة الغارقة ظهرت في السماء، ولم تكن بمثابة إشارة استغاثة واضحة.

وسط الارتباك الذي سببه السراب المتفوق، لم يستجب طاقم سفينة " اس اس كاليفورنيا " حتى الصباح، وفي ذلك الوقت كان أكثر من 1500 شخص قد فقدوا أرواحهم.

ويوافق الدكتور أندرو يونج، خبير انكسار الغلاف الجوي، على أن جميع الأدلة تشير إلى وجود سراب عظيم.

وقال الدكتور يونغ، من جامعة ولاية سان دييغو: "إن السراب وظواهر الانكسار ذات الصلة، مثل الوهم، ساهمت في الارتباك وقت وقوع الحادث".

وأضاف يونغ " على وجه الخصوص، أثبت مالتين أن طاقمي تيتانيك وإس إس كاليفورنيا شاهدوا إشارات بعضهم البعض ولكنهم لم يتمكنوا من تفسيرها بسبب التأثيرات الجوية التي تعمل على مسافة كبيرة غير متوقعة بين السفينتين."

وبدلاً من ذلك، كانت آر إم إس كارباثيا أول سفينة تصل إلى الموقع، حوالي الساعة 3.30 صباحًا يوم 15 أبريل - بعد أكثر من ساعة من غرق تيتانيك ، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب وأفراد الطاقم في المياه الجليدية.

وشهد الحدث المدمر مقتل أكثر من 1500 شخص في واحدة من أكثر الكوارث البحرية التجارية فتكا في التاريخ الحديث ونجا 705 فقط.