مصر.. حاولوا إنقاذ شقيقهم من بئر للصرف الصحي فماتوا جميعاً

المصدر: البيان

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شهدت إحدى قرى مصر في الساعات الأولى من صباح عيد الفطر حادثا أليما حيث ابتلعت بئر للصرف الصحي 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء.

وشهدت قرية سنرو التابعة لمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم جنوب غرب مصر الحادث البشع حيث تلقت السلطات بلاغات من الأهالي تطلب سرعة إغاثتهم لانتشال 4 أفراد سقطوا في بئر للصرف بالقرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة وتمكنت القوات في النهاية من انتشال الجثامين الأربعة.

حاولوا إنقاذه فسقطوا

كما كشفت التحريات أن أحد الأشخاص سقط أولًا في بئر الصرف وعندما حاول شقيقاه إنقاذه سقطا معه ثم حاول جارهم التدخل لإنقاذهم فسقط معهم ولم يتمكنوا جميعا من الخروج وتوفوا داخلها.



وتبين أن سبب الوفاة حدثت نتيجة استنشاق غازات سامة والغرق وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المركز الطبي بسنرو تحت تصرف الجهات المختصة.

من جانبها أمرت النيابة العامة أجهزة الأمن بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب فتح البالوعة وعدم تغطيتها جيدا مع استدعاء المسؤولين لاستجوابهم.