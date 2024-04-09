استخدم ثعابينه للانتحار.. يقتل نفسه عن طريق الكوبرا أمام الشرطة

المصدر: إعداد- وائل زكير

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لم يستطع شاب أن يتحمل دخوله السجن فقام بالانتحار بواسطة ثعابينه بطريقة مؤلمة ومروعة للغاية لإنهاء حياته أمام الشرطة التي كانت ألقت القبض عليه بتهمة استيراد الحيوانات غير القانونية.

و انتحر ماريوس جوبيرت، 28 عامًا، حارس أمن ، بواسطة ثعبان عن طريق حث ثعابينه القاتلة على لدغات قاتلة بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في جنوب أفريقيا .

وتوفي ماريوس متألمًا بعد أن ضخت كوبرا البصق الهندية الصينية المهربة بشكل غير قانوني وثعبان آخر سمًا قاتلًا في يده ومعصمه بعد أن أدخل يده في خزاناتها.

وكان تاجر الثعابين يدرك تمام الإدراك أنه - حيث تم تهريب الكوبرا الخاصة به إلى جنوب أفريقيا من تايلاند على بعد 5500 ميل - لم يكن هناك مضاد للسم لإنقاذ حياته.

وأدرك ضابط الأمن المسلح أن الشرطة كانت على وشك الكشف عن ابتزازه غير القانوني المتمثل في استيراد الحيوانات غير القانونية التي يمكن أن تجعله يقضي 25 عامًا خلف القضبان.

لذا، بدلاً من مواجهة فترة طويلة في سجن الجحيم، حكم على نفسه بالإعدام، حتى أثناء تواجد الشرطة في منزله.

وتم احتجاز الحارس المتزوج الذي كان ينظر إليه رؤساؤه على أنه "موظف مثالي" لعدة أيام بعد إلقاء القبض عليه بتهمة السطو والسرقة في مسقط رأسه.

واحتجزته الشرطة في هينينمان، على بعد 100 ميل شمال بلومفونتين، للاستجواب وكانت على وشك إعادته إلى منزله لتفتيشه بحثًا عن أي عائدات جريمة.

لقد أدرك أنهم سيجدون حديقة الحيوانات الضخمة الخاصة به في المنزل الذي كان يعيش فيه مع زوجته شيمونيت، 26 عامًا، وأن التهم الخطيرة بموجب قانون الحياة البرية ستتبع ذلك.

أخذه الضباط في سيارة إلى المنزل الموجود في الزاوية، غير مدركين أن الغرفة الاحتياطية وغرفة النوم والصالة وقاعة المدخل كانت مليئة بأكثر من 60 ثعبانًا.

لقد صُدموا أيضًا بالعثور على تمساح وإغوانا وشاشات ورتيلاء وقنافذ وقوارض.

لم يبدو الأمر غير عادي بالنسبة للضباط عندما أخذوا أصفاده حتى يتمكن من الكشف عن الممتلكات المسروقة عندما سأل عما إذا كان بإمكانه إطعام المخلوقات التي قال إنها ستتضور جوعًا. ما لم يتوقعوه هو أنه استخدم ثعابينه للانتحار.

وقال مصدر مقرب من التحقيق: "كان جوبير يعلم أنه عاجلاً أم آجلاً بعد اعتقاله، ستزور الشرطة منزله، وأنها ستجد كل هذه المخلوقات التي تم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني".

"وكان يعلم أن الجرائم التي سيُتهم بها بعد ذلك ستكون أكثر خطورة، وأن العديد من الثعابين والحيوانات التي كان لديه يمكن أن تضعه خلف القضبان لمدة 25 عامًا".

"سأل عما إذا كان بإمكانه إطعام ثعابينه، وبمجرد فك الأصفاد، وضع يديه في قفصين وعضه ثعبانان في منطقة المعصم ثم تم تقييده".

وأضاف المصدر: "نعلم أن أحد الثعابين التي عضته كانت كوبرا باصقة من الهند الصينية، والتي كانت ستضع كمية كبيرة من السم فيه، لكننا لا نعرف ما هو الثعبان الآخر".

تم استدعاء سيارة إسعاف لكن جوبير رفض العلاج وقال إنه سيكون بخير وتم إعادته إلى مركز الشرطة وحذره من المزيد من التهم المتعلقة بالحيوانات.

وتابعوا: "في هذه الأثناء، تم الانتهاء من الأوراق الخاصة بالسطو والسرقة، وكان على وشك إطلاق سراحه بتحذير حتى موعد محاكمته، ثم بدأ يبدو أنه ليس على ما يرام".

"ثم انهار وتم نقله بسيارة إسعاف أخرى إلى مستشفى بونجاني في ويلكوم، ولكن نظرًا لأن الكوبرا الباصقة ليست موطنًا أصليًا لجنوب إفريقيا، لم يكن هناك مضاد للسم".

والسم كان عبارة عن سم عصبي وسموم خلوية، مما يعني أنه أغلق رئتيه وخنقه وتسبب أيضًا في نزيف حاد ودمر أنسجة جسمه، وفقا لـ " ديلي ميل".

وقال: "لقد كانت طريقة مؤلمة ومروعة للغاية لإنهاء حياته، واستغرق الأمر حوالي 9 ساعات من اللدغة حتى ينهار، و3 ساعات أخرى حتى يقتله سم الثعبان".