تعلم أكثر.. تعش أكثر!

المصدر: دبي - البيان

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خلصت أبحاث العلماء في جامعة «كولومبيا»، التي استندت إلى دراسات معمقة طويلة الأمد جرت بين الأمريكيين، إلى أن الأشخاص الذين يتعلمون أكثر يعيشون حياة أطول.

وطبقاً لتلك البيانات العلمية المؤكدة المستمدة من البحوث التي أجريت في جامعة «كولومبيا»، اكتشف العلماء أن التعلم هو الذي يساعد الإنسان على تأخير مرحلة الشيخوخة، فكلما درست أكثر، عشت لفترة أطول.

وقام البحاثة والمتخصصون الأمريكيون، من مجلة JAMA Network Open، بتحليل البيانات التي تم جمعها خلال دراسة ضخمة شملت أكثر من 3 آلاف مواطن أمريكي، أجراها الباحثون منذ عام 1948 في إطار مشروع Framingham Heart Study.

واتضح لهم، حسب «روسيا اليوم»، أن الذين لم يتركوا المدرسة مبكراً يعيشون حياة أطول ويغدون أكثر صحة. وعلاوة على ذلك، فإن الذين واصلوا السعي للحصول على المعرفة لم تتلف خلايا أجسادهم بسرعة. وخلص الباحثون في مجلة JAMA Network Open إلى أن عامين إضافيين من التعلم في المدرسة يبطئان الشيخوخة بمعدل 2 إلى 3 %.

وتأتي هذه الدراسة لتعزز أبحاثاً سابقة عديدة، تؤكد أهمية بقاء أدمغتنا في حالة تفكير وتعمل، متسمرة، حيث ينعكس ذلك على صحتنا بشكل كامل، واستمرارنا متمتعين بالحيوية والقدرة على أداء الأعمال بكفاءة .