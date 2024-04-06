خرج من وعاء المرحاض .. فأر يعض رجلاً ويتعرض لعدوى كادت تقتله

المصدر: البيان

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تعرض رجل ذهب لاستخدام الحمام في كندا للعض من فأر خرج من وعاء المرحاض الخاص به ، وتعرض لعدوى بكتيرية كادت تقتله.

وعانى الرجل، البالغ من العمر 76 عامًا، من عضات على اثنين من أصابعه أثناء محاولته إزالة الفأر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن الرجل تم تضميد جراحه وخرج من المستشفى، لكنه عاد بعد 18 يومًا وهو يشكو من الحمى والصداع وآلام شديدة في البطن وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة.

داء البريميات

في ذلك الوقت، أجرى الأطباء اختبارات كشفت عن إصابته بداء البريميات، وهي بكتيريا موجودة في بول الفئران - ووجدوا أيضًا أن لديه علامات تحذيرية من فشل متعدد الأعضاء والإنتان .

وتم إعطاؤه بسرعة المضادات الحيوية، وبعد بضعة أيام تعافى بدرجة كافية للعودة إلى المنزل.

ورجح الأطباء أن يكون الفأر الذي عض الرجل قد تبول ثم "لوث تجويف فمه" بالبول، ثم قام بعض الرجل، فنقلت البكتيريا مباشرة من بوله إلى مجرى دمه.