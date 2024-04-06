عودة ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض بعد مكوثهم في محطة الفضاء الدولية

المصدر: أ ف ب

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عادت رائدة فضاء أمريكية من وكالة ناسا ورائدا فضاء من روسيا وبيلاروس إلى الأرض السبت بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية، على ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس).

وقالت الوكالة في بيان "اليوم (السبت)، عند الساعة 10,17 بتوقيت موسكو (07,17 بتوقيت غرينتش)، هبطت مركبة الهبوط التابعة للمركبة الفضائية المأهولة سويوز إم إس-24 قرب بلدة جيزكازغان الكازاخستانية".

وأوضحت وكالة الفضاء الروسية أنّ عملية الهبوط تمت "بشكل طبيعي".

وأشار بيان "روسكوسموس" إلى أنّ رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي وأول رائدة فضاء بيلاروسية في التاريخ مارينا فاسيليفسكايا، "أمضيا 14 يوما في المدار"، بينما عادت رائدة الفضاء الأمريكي لورال أوهارا من مهمة استغرقت 204 أيام.

وهنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في بيان، "طاقم مركبة سويوز إم إس-24 على الهبوط الناجح".

وقبل أسبوعين، أرجئ إقلاع مركبة سويوز الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية، وعلى متنها فاسيليفسكايا ونوفيتسكي، بضعة أيام حتى 23 مارس.