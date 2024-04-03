يسرق مرحاضاً مصنوعاً من الذهب الخالص قيمته 4.8 ملايين جنيه إسترليني

المصدر: إعداد- وائل زكير

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اعترف رجل بأنه سرق مرحاضاً مصنوعاً من الذهب عيار 18 قيراطا من مسقط رأس ونستون تشرشل.

وتمت سرقة المرحاض المصنوع من الذهب الخالص – والذي يعمل بكامل طاقته – بقيمة 4.8 ملايين جنيه إسترليني من قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير في سبتمبر 2019 أثناء عرضه كجزء من معرض فني.

وتم إنشاء المرحاض الذي يحمل اسم أمريكا على يد الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان ويقع في المنزل الريفي الذي ولد فيه السير ونستون تشرشل.

واتهم أربعة رجال فيما يتعلق بالسرقة، ولكن مؤخراً مثل جيمس "جيمي" شين أمام محكمة أكسفورد كراون حيث أقر بأنه مذنب.

واعترف بالسطو ونقل ممتلكات والتآمر لفعل الشيء نفسه، وفقا لصحيفة مترو.

ويقضي شين بالفعل عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا لعدد من السرقات، بما في ذلك سرقة جرارات وجوائز بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني من المتحف الوطني لسباق الخيل في نيوماركت.

ولن يتم الحكم على شين، البالغ من العمر 39 عامًا، إلا بعد انتهاء المحاكمة الجنائية للرجال الثلاثة الآخرين.

وكان قصر بلينهايم تعرض في مقاطعة أكسفوردشير البريطانية لعملية سطو بهدف سرقة مرحاض مصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراط عام 2019.

وقالت شرطة تايمز فالي، إن عصابة غير معروفة نجحت في سرقة العمل الفني من القصر الفخم في وودستوك بعد اقتحامه فجرا حوالي الساعة 4:50 بتوقيت غرينتش.

وكان المرحاض جزءا من معرض فني للفنان التصويري الإيطالي موريزيو كاتيلان.

وقالت الشرطة إن عملية السطو تسببت في "أضرار فادحة وفيضان من المياه داخل القصر" لأن المرحاض كان تم توصيله بالفعل بشبكة المياه في المبنى.