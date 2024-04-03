ضحى بدراسته للإنفاق على تعليمها الجامعي وقبل شهرين من زفافهما أصيب بسرطان الدم القاتل.. فماذا فعلت؟

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظلت شابة صينية وفية لخطيبها بعد تشخيص إصابته بسرطان الدم، ما أثار إعجاب العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت ليو يو، من مقاطعة خنان بوسط الصين، على وشك الزواج من حبيبها تشي أوهونغ، بعد علاقة دامت 10 سنوات.

ولكن قبل شهرين من زفافهما، تم تشخيص إصابة تشي بسرطان الدم النخاعي الحاد. ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لهذا المرض النادر لمدة خمس سنوات أقل من 20 في المائة في الصين.

وقالت ليو إنهما أنفقا ما يقرب من مليوني يوان (280 ألف دولار أمريكي) على علاج تشي حتى الآن، واستنفدا كل مدخراتهما، مؤكدة أنها لن تستسلم، وستبقى إلى جانبه حتى يتعافى، سأكون الشخص الذي يحميه من الريح والمطر.

أجرى تشي عملية زرع خلايا جذعية لكنه انتكس، لذا فهو موجود حاليًا في أحد مستشفيات بكين لإجراء عملية زرع ثانية.

وقالت ليو إن تشي يبقى على قيد الحياة بجرعات من الدواء كل يومين تكلف عشرات الآلاف من اليوانات.

وكان تشي، الذي توقف عن الدراسة بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، يعمل في شنغهاي لدعم دراسات ليو ماليا حتى تخرجها من الجامعة.

وقالت ليو إن تشي عاش بشكل مقتصد، لكنه كان كريما عندما يتعلق الأمر بإنفاق المال عليها.

وأضافت إنها ممتنة للغاية له. مؤكدة أن خطيبها لم يتوقع منها أبدًا أن ترد له الجميل أو كان قلقًا من وقوفها بجانبه. لكنها أرادت أن تمنحه نفس الحب والاحترام.