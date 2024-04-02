قلعة تعود للقرن الـ14 تحت فندق بفرنسا

المصدر: (دبي- البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن علماء الآثار أخيراً عن اكتشاف قلعة تعود للقرن الرابع عشر مع خندق، أسفل فندق شهير في مدينة فان بفرنسا، حسب «روسيا اليوم». وتم بناء قلعة «Château de 'Hermine»، على يد جون الرابع الفاتح في ثمانينيات القرن الرابع عشر. وتقع تحت ساحة فناء فندق «Lagorce» الذي أخذ اسم مالكه.

وفي بيان صحفي، أوضح المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية (INRAP) أن أعمال التنقيب «كشفت شيئاً فشيئاً عن مخطط الطابق الأرضي: المنزل الدوقي، الذي يبلغ طوله 42 متراً وعرضه 17 متراً».

وأضاف البيان: «يحدها خندق مائي مباشرة». واكتشف الباحثون أيضاً عدة سلالم، كان أحدها عبارة عن «درج محفوظ بشكل رائع، ذي قلب مزخرف وثلاث درجات». إضافة إلى ذلك، عثر المنقبون على عشرات الأشياء «المتعلقة بالحياة اليومية للقلعة»، بما في ذلك العملات المعدنية.