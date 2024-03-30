رأسان وجسد واحد.. زواج التوأم الملتصق الأشهر في أمريكا يثير جدلاً

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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كشف أشهر توأم ملتصق في العالم آبي وبريتاني هينسيل البالغان من العمر 34 عامًا، على حسابهما المشترك على TikTok يوم الخميس، أن آبي تزوجت من الممرض والمحارب القديم في الجيش جوش بولينج، 33 عامًا، في عام 2021.

وشاركت آبي وبريتاني صورًا قديمة وأضافتا: "لقد كنا موجودين دائمًا".

آبي وشقيقتها بريتاني، واحدة من مجموعات قليلة فقط من التوائم ثنائية الرأس في التاريخ التي بقيت على قيد الحياة في مرحلة الطفولة، صعدت إلى الشهرة في عرض TLC الذي يحمل اسمها والذي سجل أحداث حياتهما الرئيسية، بما في ذلك تخرجهما من المدرسة الثانوية والبحث عن عمل، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

بالنسبة للحفل، الذي كشفت السجلات أنه أقيم في عام 2021، ارتدى التوأم فستان زفاف بلا أكمام مع تفاصيل من الدانتيل بينما ارتدى العريس بدلة رمادية.

وأظهر مقطع فيديو يعتقد أنه تم التقاطه من قبل أحد ضيوفهم ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، التوأم والعريس يستمتعان بالرقص خلال الزفاف.

وأظهر آخر ابنة جوش من زواج سابق وهي ترتدي فستان وصيفة العروس الزهري وتسير في الممر وهي تحمل لافتة كتب عليها: "أبي ... هنا تأتي عروسك".

وفي فيلم وثائقي تم تصويره عندما كانت الفتاتان في سن المراهقة، قالت والدتهما إنهما حريصتان على إنجاب أطفال في يوم من الأيام.

وفي مقابلة أخرى، كررت بريتاني رغبتها في تكوين عائلة خاصة بها، قائلة: "العالم كله لا يحتاج إلى معرفة من نراه، وماذا نفعل ومتى سنفعل ذلك". لكن صدقوني، نحن أشخاص مختلفون تمامًا.

وقال التوأم في الحلقة الأولى من المسلسل المكون من ثمانية أجزاء: "لقد كان الناس فضوليين بشأننا منذ ولادتنا، لأسباب واضحة". لكن آباءنا لم يسمحوا لنا أبدًا باستخدام ذلك كذريعة. لقد نشأنا على الاعتقاد بأننا قادرون على فعل أي شيء أردنا القيام به.

تعمل آبي وبريتاني الآن كمدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية في نيو برايتون، مينيسوتا، حيث ولدتا ونشأتا.

يتشارك التوأم في جسد واحد، من الخصر إلى الأسفل، أي جميع أعضائهما، بما في ذلك الأمعاء والمثانة والأعضاء التناسلية.

وبحسب الصحيفة، هذا يعني أن بإمكانهما إنجاب طفل بالطريقة العادية، لكن من غير الواضح من ستكون والدة الطفل من الناحية القانونية.

ولد التوأم في عام 1990، ولديهما رأسان وقلبان ومجموعتان من الرئتين، لكنهما يتشاركان في كل شيء آخر، ورغم ذلك يتمتعان بتنسيق رائع، حيث يمكنهما القيادة وتخرجا من الجامعة بدرجات تعليمية عالية.