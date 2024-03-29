رفض ولداه قص شعرهما .. فأطلق الرصاص على نفسه

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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شهدت منطقة فاراناسي بولاية أوتار براديش الهندية، حادثة مؤلمة عندما اتخذ غضب أحد الآباء منحى مأساويًا محاولاً الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه لأن ابنيه رفضا قص شعرهما.

وأطلق شيف براكاش سينغ، البالغ من العمر 40 عاماً، الرصاص على نفسه بعدما طالب ولديه ساتيا (18 عاما) وشوبهام (16) عاما)، بقص شعرهما. ومع ذلك، عند عودته إلى منزله في وقت لاحق من ذلك اليوم، وجد أن ابنيه لم يمتثلا لطلبه ما أدى إلى ارتفاع حدة النقاش فدخل الأب حزيناً إلى غرفته لرفض ابنيه الانصياع لأوامره، وفقا لموقع news9live.

وبحسب المعلومات فإن شيف براكاش انزوى إلى غرفته بعد تصاعد الخلاف، وبعد ذلك بوقت قصير، سمع صوت إطلاق نار، فهرع أفراد الأسرة إلى مكان الحادث ليجدوا الأب ملقى مصابًا وغارقاً في بركة من الدماء، فتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث لا يزال في حالة حرجة.

وبمباشرة التحقيقات، عثرت الشرطة على مسدس مرخص وخمسة خراطيش في مكان الحادث، كما تم العثور على خرطوشة إضافية عيار 32.

وقال رئيس مركز الشرطة "يبدو أن الأمر يتعلق بنزاع عائلي، لكننا نجري تحقيقا شاملاً، سوف نحصل على اعترافات الأب بمجرد أن يستعيد وعيه".

وأكدت زوجة شيف براكاش إهمال ابنيه وعدم إطاعة أوامر والدهما بقص شعرهما، وقالت: ابناي لم يقصا شعرهما، ما دفع زوجي إلى الى الإقدام على إطلاق الرصاص على نفسه.

وأكد الأطباء المعالجون للأب أن حالته حرجة لكننا نأمل في شفائه.