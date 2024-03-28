امرأة تواجة السجن 7 سنوات لأنها قالت إن معجون الطماطم كان حلواً جداً

المصدر: إعداد- وائل زكير

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تواجه امرأة نيجيرية كتبت تعليقاً على حسابها في الفيس بوك أن معجون الطماطم كان حلواً جداً، السجن بعد أن اتهمتها الشركة المصنعة لها بتقديم "ادعاء خبيث" أضر بأعمالها.

وتتم محاكمة تشيوما أوكولي، رائدة الأعمال البالغة من العمر 39 عامًا من لاغوس، في محكمة مدنية بزعم انتهاكها قوانين الجرائم الإلكترونية في البلاد، في قضية اجتاحت نيجيريا وأثارت احتجاجات من قبل السكان المحليين الذين يعتقدون أنها تتعرض للاضطهاد. لممارستها حقها في حرية التعبير.

ماذا قالت؟

وقالت أوكولي، وهي مستوردة صغيرة لملابس الأطفال إنها طلبت في 17 سبتمبر من متابعيها البالغ عددهم 18 ألفاً على فيسبوك مشاركة آرائهم حول معجون الطماطم الذي اشترته بدلاً من علاماتها التجارية المعتادة، قائلة إنها وجدته حلواً أكثر من اللازم.

وأثار منشورها، المصحوب بصورة لعلبة مفتوحة من خليط طماطم، الذي تنتجه شركة محلية ، ردود فعل متباينة من المعلقين، حيث رد أحدهم: "توقف عن إفساد منتج أخي. إذا (لم يعجبك)، استخدم وسيلة أخرى غير نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال بخدمة العملاء.

وأجابت أوكولي: "ساعدني في أنصح أخيك بالتوقف عن خداع الناس بمنتجه، أمس كانت أول مرة أستخدمه وهو سكر نقي". وبعد أسبوع، في 24 سبتمبر، تم القبض عليها.

وقال قوات الشرطة النيجيرية أن أوكولي استخدمت حسابها على فيسبوك "بقصد تحريض الناس ضد شركة المصنعة لمعجون الطماطم مضيفة في بيان صدر في 7 مارس أنها "اكتشفت أدلة دامغة" ضدها من تحقيقاتها الأولية، وفقا لصحيفة مترو البريطانية.

وفي حالة إدانتها بارتكاب هذه الجرائم، يمكن أن تقضي السيدة أوكولي سبع سنوات في السجن.