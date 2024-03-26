ينام في الصف .. مدرس يحمل طالبه على ظهره إلى منزله لمدة عامين

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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يعاني تلميذ صيني من الخدر وهي حالة مرضية نادرة حيث يشعر المصابون بها بالنعاس أثناء النهار ويصعب إيقاظهم، ولم يجد معلمه حلاً سوى حمله على ظهره يومياً بانتظام لمدة عامين وتوصيله إلى منزل أجداده.

وتم تصوير شو لونغ جون، وهو مدرس في مدرسة تشونغتشينغ ديانجيانغ الثانوية في جنوب غرب الصين، بواسطة كاميرا مراقبة وهو يحمل صبيًا مراهقًا في حرم المدرسة في 7 مارس، حسبما أفاد موقع الأخبار المحلي cqnews.net.

كان شو يأخذ الصبي إلى سيارته ويقوم بتوصيله إلى المنزل حيث يعتني به أجداده. ويعاني الطفل من الخدار، وهو ميل شديد للنوم.

مرض الخدار هو مرض نادر للغاية، ويؤثر على 0.03 إلى 0.16 في المائة فقط من البشر حول العالم، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يصيب أي عمر، إلا أنه أكثر شيوعًا بين الأولاد المراهقين، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Paper.

وقال هوانغ شيتشانغ، وهو طبيب من المستشفى رقم 1 بجامعة بكين، لموقع Baidu.com إنه إذا لم تتحسن الحالة، فقد يفقد المرضى ذاكرتهم تدريجيًا، والقدرة على التركيز، ومهارات التنسيق لديهم.

وكشف شو أنه لاحظ لأول مرة أن الصبي، الذي تم تعريفه باسم ينيوان، ينام بشكل مفرط منذ حوالي عامين، وقام برش الماء على وجه الصبي أو قرصه في محاولة لإيقاظه، لكن الأمر لم ينجح.

أبلغ المعلم عائلة ينيوان واقترح عليهم نقله إلى المستشفى حيث قام الأطباء بتشخيص إصابة الصبي بالخدار.

وعلى الرغم من العلاج، إلا أن حالة الصبي لم تشف ولكنها تحسنت قليلاً.

وقال شو إنه شعر بأنه مضطر لأخذ الصبي إلى المنزل ليتم الاعتناء به لأنه كان قلقا بشأن احتمال تعرضه لأي أذى.

واعترف شو بأن حمل الطفل، الذي يزن حوالي 40 كجم، على ظهره عبر أربع مجموعات من السلالم من مسكنه إلى الطابق الأرضي، والمشي لمدة خمس دقائق أخرى إلى موقف السيارات، هي مهمة شاقة، "لا بد لي من المشي ببطء وثبات. قال: "لا أريد أن يسقط الصبي". يذكر أن والدي التلميذ مطلقان ويعيش مع أجداده.

قال أجداد الصبي: "كم هو لطيف المعلم شو، بسبب مساعدته، نحرص على إرسال الطفل إلى المدرسة".

وأكد شو أن مسؤوليته هي أن يفعل ما في وسعه للمساعدة، وأمنيته الوحيدة هي أن يتم علاج اضطراب النوم الذي يعاني منه الصبي.