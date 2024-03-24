1.5 مليار جنيه إسترليني من البيتكوين في القمامة .. ما القصة؟

المصدر: إعداد- وائل زكير

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قبل 10 سنوات ألقى جيمس هاولز قرص حاسوب صلبا خلال عملية تنظيف بيته ، ناسياً أن القرص يحتوي على معلومات تخص عملات بتكوين يملكها.

وكان هاولز، وهو مهندس في تقنية المعلومات، قد تخلص بطريق الخطأ من القرص الصلب في عام 2013 بعد أن تمكن من تعدين 8000 عملة بتكوين في المراحل المبكرة من تطور العملة الرقمية.

وتتم حاليًا حراسة مكب النفايات في جنوب ويلز على مدار الساعة من صيادي البيتكوين الذين يبحثون عن ثرواتهم.

ومن المرجح أن تبلغ القيمة المقدرة لمخبأ العملة الرقمية حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العام، إذا استمرت قيمة بيتكوين في مسارها الحالي.

ومع ذلك، فإن استعادة محرك الأقراص سيتطلب حفر 100 ألف طن محتمل من القمامة المدفونة تحت مركز نيوبورت لإعادة تدوير النفايات المنزلية في جنوب ويلز، وهو الأمر الذي رفض المجلس الحصول على إذن هاولز به، وفقاً لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

وقال أحد العاملين في المركز: "هناك أمن على مدار 24 ساعة - كل من يعمل هنا يعرف ما يفترض أن يتم دفنه في مكب النفايات تحت التلال".

"لكن المشكلة الأخرى هي، أين سيبدؤون بالبحث؟" التلال الصغيرة تغطي عدة أفدنة، ولم يتمكنوا من العثور عليها أبدًا. "لقد زار المالك الموقع عدة مرات - إذا كان هنا فهو أسفل أحد هذين التلين البعيدين.

وأضاف "إنه مصر على ذلك، لكن لا أحد يستطيع أن يعرف على وجه اليقين ما إذا كان موجودًا هنا أم لا، فبعض الأشياء التي تصل يتم إرسالها إلى المحارق".

وتابع " حتى لو أعطى المجلس الإذن، فسيكون الأمر مثل البحث عن إبرة في كومة قش". سيكون من المستحيل.ما لم يكن جهاز الكمبيوتر يحتوي على نوع من الأجهزة الموجهة، فلا توجد طريقة لذلك. يجب على الرجل أن ينسى الأمر ويمضي قدمًا".

ويقال إن هاولز عرض على مجلس نيوبورت ما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني من المال إذا سمح له بالتنقيب في المنطقة.

وقال هاولز "للأسف في الوقت الحاضر، لا يبدو أنهم يريدون أن يكونوا متعاونين ويعملون معًا مما سيؤدي في النهاية إلى إصدار إجراءات أمام المحكمة العليا ضدهم في المستقبل القريب".

وكشف "يعتقد بعض الخبراء أنه بحلول نهاية العام سيرتفع السعر إلى 25000 دولار للعملة الواحدة. وهذا من شأنه أن يجعل قيمة القرص الصلب الخاص بي تبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني. قد يكون المجلس سعيدًا بترك ذلك في مكب النفايات، لكني لست كذلك".

وأضاف "إنهم يريدون مني أن أذهب بعيدًا وأنسى الأمر، ولكن كيف يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك؟" لماذا يجب أن أتراجع؟ كل ما أريده هو الحصول على فرصة لاستعادة ممتلكاتي".