طفلة تدرّس الرياضيات لطلبة الجامعات

المصدر: إعداد ــ رضا أبو العينين

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تمكنت طفلة صينية موهوبة تقوم بتدريس الرياضيات على مستوى الجامعة عبر الإنترنت من جمع 2.9 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً نقاشاً حول الأطفال المعجزات.

وفي مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بها، تقف الفتاة، ولقبها غو، أمام سبورة بيضاء وبيدها قلم تحديد وتشرح ببلاغة مختلف المسائل الرياضية، بدءاً من الهندسة حتى حساب التفاضل والتكامل، وتركز في المقام الأول على مستويات الصعوبة المعتادة لطلاب الكلية في السنة الأولى.

في ديسمبر 2023، نالت إشادة متابعيها عندما نجحت في تبسيط مسألة رياضية معقدة على المستوى الجامعي باستخدام طريقة قال الطلاب إنهم استخدموها بعد ثلاثة أيام خلال امتحانات القبول للدراسات العليا، وفقاً لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.