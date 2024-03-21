حاول إزالة شعرة من جسمه .. فدخل في غيبوبة وكاد يفقد حياته

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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نجا رجل من ولاية تكساس الأمريكية من الموت بأعجوبة بعد دخوله في غيبوبة إثر محاولة إزالة شعرة من منطقة الفخذ متغلبا على نسبة الـ 4 في المائة التي أعطاها له الأطباء للبقاء على قيد الحياة.

وأصيب الرجل بالإنتان وهو حالة خطيرة تحدث عندما يكون لدى الجهاز المناعي في الجسم استجابة شديدة للعدوى. ويسبب رد فعل الجسم ضرراً لأنسجته وأعضائه.

ووفقا لتقرير ديلي ميل، حاول الرجل الذي يدعى ستيفن سبينال، وهو أب في أواخر الثلاثينات من عمره، إزالة شعرة نمت من منطقة الفخذ، فانتهى به الأمر في غيبوبة مستحثة طبيا وهي حالة عميقة من فقدان الوعي تُستخدم لحماية الدماغ أثناء جراحات الأعصاب الكبرى.

وأصيب ستيفن بالإنتان في أواخر عام 2022 بعد محاولته إزالة الشعرة الناشئة من منطقة الفخذ، وامتدت العدوى الناجمة عن نمو الشعر تحت الجلد إلى صدمة إنتانية أدت أيضا إلى الالتهاب الرئوي وفشل الأعضاء وتصاعدت العدوى لدرجة أنها وصلت إلى قلبه ما تسبب في أضرار جسيمة وإصابته بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

وفقًا للأطباء، أصيب ستيفن بنزيف داخلي ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وبحسب التقرير الطبي فقد أصيب ببكتيريا نادرة أدت إلى انهيار جسده وإيذاء أعضائه بشكل كبير.

وتبدأ حالات العدوى المؤدية إلى الإنتان في معظم الحالات في الرئة أو المسالك البولية أو الجلد أو الجهاز الهضمي، وتتطلب الحالة التدخل الطبي في الوقت المناسب لأنها يمكن أن تؤدي بسرعة إلى تلف الأنسجة أو فشل الأعضاء أو حتى الموت.

يمكن أن يتفاقم الإنتان مع مرور الوقت، مؤديا إلى تلف الأعضاء الحيوية في الجسم والدماغ والقلب والكلى، يحدث هذا عندما لا تحصل أعضاء الجسم على كمية كافية من الدم بالقدر وقد تسبب هذه الحالة تخثراً غير نمطي للدم، وفقا لمايو كلينك.

ووفقا للتقرير، فإن معظم الناس يتعافون من الإنتان الخفيف ولكن معدل الوفيات بسبب الصدمة الإنتانية يتراوح بين 30 إلى 40 في المائة.