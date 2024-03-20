تفاصيل العثور على أسد في شوارع القاهرة

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شهدت منطقة التجمع في مصر ظهور أسد صغير "شبل" يتجول في أحد الشوارع .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة التجمع صورًا للشبل الصغير وهو يتنقل في الشوارع بين المباني وفي قطعة أرض فضاء، وأبلغوا الجهات المختصة ووزارة الزراعة للإمساك به.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا من حارس أرض فضاء يفيد بالعثور على شبل صغير داخل قطعة أرض فضاء.

ونجحت مباحث القاهرة، في كشف هوية مالك الأسد المتجول في التجمع الأول، وتبين أن الأسد يمتلكه شخص عمره 64 سنة، مقيم بمدينة نصر، وتم اصطحاب نجله لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات امتلاكه أسدًا وسط تجمع سكني.

في يونيو من العام الماضي 2023، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص باصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وعرف فيه الحيوانات الخطرة، بأنها هي الحيوانات المحددة بالجدول رقم "1" المرفق والتي تلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.

وتضمن القانون في المادة 16 منه العقوبة المقررة على المخالفين التي تضمنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هـاتين العقـوبتين، إذا ترتب علـى مخالفة أحكام المواد تعـريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.