التفاصيل الكاملة لحريق استوديو الأهرام.. استمر 5 ساعات والتهم أحد أعرق استوديوهات السينما في مصر

المصدر: البيان

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اندلع حريق هائل في استوديو الأهرام في منطقة الجيزة بمصر والتهمت النيران عدة مواقع تصوير مسلسلات رمضانية شهيرة، من بينها مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي انتهى تصويره قبل الحريق مباشرة.

وفتحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، تحقيقا موسعا حول الحادث، وانتدبت رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لعدد من الأشخاص، أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الحريق، ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة أن الحادث وقع بعد انتهاء عمليات التصوير داخل الاستوديو، وعلى الفور جرى إخلاء الاستوديو من العاملين والفنيين بعد اندلاع الحريق وتحديد موقعه داخل المبنى.

النيران اندلعت بسرعة كبيرة وانتشرت بسبب الديكورات والمعدات الموجودة داخل استوديو الأهرام، كما طال الأشجار والنخيل المنتشر داخل سور الأستوديو ما تسبب في استعار النيران بشكل كبير، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات.

واستجابت الأجهزة الأمنية للبلاغ بوقوع الحريق بسرعة، وانتقلت بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى الموقع وفرضت كردونا أمنيا حول الموقع لتسهيل عمليات الإطفاء من قِبل قوات الحماية المدنية؛ والتي استغرقت أكثر من 5 ساعات كاملة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفيات، لتلقي العلاج اللازم، وتبين بالفحص أن معظم الإصابات ليست خطيرة.

وزيرة الثقافة: الحريق التهم موقع "الحارة الشعبية" باستوديو الأهرام

وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، إلى موقع حريق ستوديو الأهرام، في حي العمرانية ، للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالموقع جراء الحريق الذي نشب فجر اليوم بديكور الحارة الشعبية.

وأوضحت "الكيلاني" أن الحريق اندلع في ديكور "الحارة الشعبية" الذي يتم تصوير أحد الأعمال الرمضانية به حاليًا، ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن ديكورات "الحارة" التي شبت بها النيران، كانت منشأة في أرض تبعد عن البلاتوهات والاستديوهات والمباني الرئيسية والتاريخية لاستوديو الأهرام، والذي لم يصبه الأذى.

وأكدت أن الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة، وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

ووجهت وزيرة الثقافة، بتشكيل لجنة متخصصة -بشكل عاجل- لحصر الخسائر والأضرار بشكل دقيق.

محافظة الجيزة: إخلاء عقارات مجاورة لموقع الحريق

أعلنت محافظة الجيزة، إخلاء عدد من العقارات المجاورة لأستوديو الأهرام لحين الانتهاء من أعمال إطفاء الحريق حرصا على سلامة المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة بأنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء مؤكدا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه جرى الانتهاء من أعمال الإطفاء وتبريد الحريق، كما أخليت عدد من العقارات المجاورة لموقع الحريق، كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين.

النيابة أيضا أمرت بتشكيل لجنة هندسية لتقييم الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة لموقع الحريق، لبيان سلامتها، بعدما امتد الحريق لنحو 6 عقارات.