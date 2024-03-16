مكتب بريد البطريق يعلن عن وظائف شاغرة

المصدر: (بورت لوكروي - يو بي آي)

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يبحث مكتب البريد في أقصى جنوب العالم عن 3 موظفين لقضاء أربعة أشهر بمكتب بريد البطريق في أنتاركتيكا، الذي يتعامل مع 80000 رسالة وبطاقة بريدية سنوياً، يرسل معظمها ركاب السفن السياحية التي تتوقف عند الجزيرة خلال الصيف.

وقال صندوق التراث البريطاني في أنتاركتيكا، وهو المنظمة التي تدير مكتب بريد البطريق في قاعدة بورت لوكروي البريطانية في جزيرة جودير، إنه يبحث عن ثلاثة أشخاص لتشغيل مكتب البريد من شهر نوفمبر من هذا العام وحتى مارس 2025، وستشمل واجباتهم فرز الرسائل والبطاقات البريدية، وبيع الطوابع، وإدارة متجر هدايا صغير، وحساب أعداد طيور بطريق الجنتو. والمناصب المتاحة هي قائد للقاعدة، ومساعد، ومدير للمتجر، ويجب أن يكونوا في بريطانيا ومستعدين للنوم في غرفة واحدة، والاستغناء عن الهاتف والإنترنت لفترات طويلة.