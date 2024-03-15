«جراحة إطالة القامة» تنهي حياة سعودي

المصدر: البيان

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يحقق مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول التركية في وفاة مواطن سعودي خضع لعملية جراحة لإطالة القامة في مستشفى خاص.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن المواطن السعودي «م.ح.ع» خضع لعملية جراحية لزيادة الطول في المستشفى الأول الخاص في منطقة بيليك دوزو بتاريخ 18 فبراير الماضي، وبعد تلقيه العلاج في المستشفى، بدأ الإقامة في أحد الفنادق وخضع للعلاج الطبيعي في الفندق، لتتدهور حالته الصحية بسبب المضاعفات أثناء إقامته في الفندق يوم 5 مارس، وتم نقله إلى مستشفى خاص، إلا أنه فارق الحياة.

وبدأ مكتب المدعي العام التحقيق في الحادثة، فيما تم إرسال جثمان المواطن السعودي إلى معهد الطب الشرعي، كما تم إبلاغ السفارة السعودية بوفاته، في حين صادر المدعي العام وثائق العلاج ولقطات الكاميرا والتقارير الطبية كجزء من التحقيق.