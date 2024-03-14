أردني يقتل زوجته بـ 15 طعنة بسكين المطبخ

المصدر: البيان

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أقدم أردني على قتل زوجته بالطعن اكثر من 15 طعنة، ليلة الأول من رمضان، ما أدى الى وفاتها.

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى في الأردن تهمة القتل العمد لرجل طعن زوجته بسكين المطبخ اكثر من 15 طعنة، ليلة الأول من رمضان، ما أدى الى وفاتها في منزلهما بإحدى مناطق جنوب العاصمة عمان بحسب مصدر مقرب من التحقيق.

وأفاد الرجل الذي خضع للاستجواب من قبل المدعي العام بأن خلافات آنية دفعته إلى طعن زوجته عدة طعنات.

وعلل الطب الشرعي سبب الوفاة بالنزف الدموي الحاد إثر تعرض السيدة للطعن، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

وتبين عند تشريح الجثة وجود جروح طعنية تعود لسكين مطبخ، فيما لم يفد تقرير الطب الشرعي بوجود آثار شدة أو عنف.

وأكد المصدر أن تحقيق المدعي العام ما زال جاريا، وسيتم الاستماع إلى باقي شهود النيابة بالقضية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف مصدر أمني إقدام شخص أربعيني على طعن زوجته بواسطة اداة حادة داخل منزلهما في احدى مناطق جنوب عمان.

ووفقا للمعلومات قام القاتل، بعد ارتكابه الجريمة، بتسليم نفسه للمركز الأمني المختص.