مصر.. وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق» بعد غيبوبة 3 أسابيع

المصدر: البيان

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توفيت الفتاة المصرية حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الشروق» عقب تدهور حالتها الصحية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، نتيجة مضاعفات الحادث التي تعرضت له.

وقال محامي حبيبة الشماع، إنها قضت الفترة الأخيرة في العناية المركزة وكانت حالتها تسوء يومًا بعض يوم، وكان يتم علاجها داخل مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية ان إدارة مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة أخطرت النيابة العامة، لانهاء اجراءات وتصاريح دفن جثمان الفتاة حبيبة الشماع.

وكانت وزارة الداخلية المصلاية كشفت في وقت سابق، تفاصيل واقعة قفز حبيبة الشماع من سيارة على طريق السويس بالقاهرة، جهة مدينة الشروق، أثناء سيرها.

وذكرت الوزارة أنه ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى يفيد باستقبال فتاة، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لديها إصابات بجروح في منطقة الرأس واضطراب بدرجة الوعي «لا يمكن استجوابها».

وقال أحد شهود الواقعة إنه أثناء سيره على طريق السويس، شاهد الفتاة المصابة تقفز من باب السيارة الخلفي التي كانت تستقلها أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها «تابعة لتطبيق نقل ذكي»، ولدى محاولة قائد السيارة «معاكستها» قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها إلى المستشفى.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكان السائق وألقت القبض عليه، حيث تبيّن أن له معلومات جنائية ومقيم في نطاق محافظة الجيزة، وبمواجهته أقر أنه أثناء قيادة السيارة أغلق النوافذ لرش معطر، إلا أنه تفاجأ بالمدعوة حبيبة تقفز خارج السيارة، وأنه قرّر مواصلة السير خوفًا من تعرضه للمساءلة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة.