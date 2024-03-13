تحليل مياه الصرف الصحي في أستراليا يكشف عن صدمة مفزعة

المصدر: د ب ا

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أنفق الأستراليون حوالي 4ر12 مليار دولار أسترالي (2ر8 مليارات دولار أمريكي) في عام على الكوكايين والهيروين والإكستاسي وميثيل أمفيتامين، وفقا لتحليل لمياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد أجرته لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية ونشر اليوم الأربعاء.

وتم إنفاق حوالي 5ر10 مليارات دولار على ميثيل أمفيتامين وحده بين أغسطس 2022 وأغسطس 2023، وفقا لتقرير لجنة الاستخبارات. وأظهر تحليل مياه الصرف الصحي زيادة بمقدار 5ر1 طن إلى 5ر10 أطنان في الاستهلاك الوطني للمخدر.

وفي المجموع، تم استهلاك أكثر من 5ر16 طنا من الميثامفيتامين والكوكايين والهيروين والإكستاسي في الأشهر الـ 12 حتى أغسطس 2023. وكانت الزيادة بنسبة 17% عن العام السابق مدفوعة في الغالب بزيادة تعاطي الكوكايين بنسبة 19% إلى 4 أطنان وزيادة 19% في استخدام الميثامفيتامين.

ويقدر أن 6ر13 طنا أخرى من القنب المستخدم ترفع الوزن الإجمالي المستهلك للمخدرات الخمسة غير المشروعة إلى أكثر من 30 طنا على الصعيد الوطني على مدار العام.

وتغطي البيانات 5ر14 مليون أسترالي، حوالي 57% من سكان البلاد، وتستند إلى عينات مياه الصرف الصحي التي تم جمعها من جميع أنحاء البلاد في أغسطس وأكتوبر 2023.