مقتل وإصابة 87 شخصاً تناولوا لحم السلاحف البحرية

المصدر: وكالات

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توفي 9 أشخاص وأصيب 78 آخرين في جزيرة بمبا، بعد تناولهم لحم السلاحف البحرية، وذلك حسبما نقلت صحيفة "أسوشيتد برس".

وأوضحت الوكالة، أن من بين إجمالي الوفيات 8 أطفال وشخصًا بالغ، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم بالتسمم الغذائي.

وتناول المصابين لحم السلاحف في وقت سابق الأسبوع الماضي، إلا أنهم توفوا لاحقًا حيث كان بينهم والد أحد الأطفال، وذلك حسب المسؤول الطبي بالمنطقة حاجي بكاري، الذي أكد أن جميع الحالات توفوا جراء تناولهم للحم السلاحف.

وليست تلك بسابقة في حدوث حالات تسمم بسبب تناول لحم السلاحف، مع حدوث الواقعة سابقًا في نوفمبر 2021، حيث توفي 7 أشخاص بينهم طفل عمره 3 سنوات بعد تناول لحم السلاحف.