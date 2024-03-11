في أول يوم رمضان.. مصري يقتل زوجته بالرصاص ويحاول الانتحار

المصدر: البيان

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في أول أيام شهر رمضان المبارك، ارتكب شاب جريمة مروعة في صعيد مصر، بعدما قتل زوجته وحاول إنهاء حياته بطلق ناري، فجر اليوم الاثنين.

وأطلق الشاب المصري وابلا من الرصاص باتجاه زوجته لتسقط قتيلة، ثم حاول إنهاء حياته بعدها، بطلق ناري، في توقيت سحور اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان الكريم، بإحدى قرى مركز "نجع حمادي"، شمال محافظة قنا بصعيد مصر.

البداية كانت عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة سيدة، وزوجها مصاب داخل منزل في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص أن شخصا يُدعى "ع.ح.ع"، قتل زوجته بطلق ناري ثم حاول إنهاء حياته بعدها بذات الطريقة في فجر أول أيام شهر رمضان الكريم في قرية "حمرا دوم" مركز "نجع حمادي"، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

من جانبها تواصل الجهات الأمنية تحرياتها والتحقيق في الواقعة لبيان الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الزوج لجريمته.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى "بهجورة" حيث أودعت الجثة بالمشرحة ويتلقى الزوج العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.