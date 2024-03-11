بعد صورة حذفتها وكالات الأنباء ..الأميرة كيت تعتذر .. ماذا حدث؟

المصدر: أ ف ب

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اعتذرت الأميرة كيت الاثنين بعد توزيع قصر كنسينغتون صورة لها مع أطفالها بمناسبة عيد الأم، حذفتها وكالات الأنباء الكبرى من خدماتها بعدما تبيّن أنها معدّلة بواسطة برنامج "فوتوشوب".

فبدل أن تطمئن على صحة زوجة وريث العرش البريطاني، أحدثت هذه الصورة عاصفة إعلامية بعد المعلومات المتضاربة التي انتشرت الأسبوع الماضي بشأن إمكان حضور الأميرة حدثاً رسمياً في يونيو الفائت.

وكتبت أميرة ويلز في منشور عبر منصة "إكس" موقّع بحرف "C" (الحرف الأول من اسم الأميرة الأصلي كاثرين Catherine): "مثل كثير من المصورين الهواة، أحاول أحياناً تنقيح (الصور). أود أن أعتذر عن الارباك الذي سببته الصورة العائلية التي نشرناها أمس" (الأحد).

والصورة التي وزعها القصر الأحد بمناسبة عيد الأم في المملكة المتحدة، وهي الأولى لكيت (42 عاماً) منذ خضوعها لعملية جراحية في يناير، تظهر فيها أميرة ويلز باسمةً وهي تجلس على كرسي في الحديقة وترتدي بنطال جينز وسترة داكنة، ويحيط بها أولادها الثلاثة: جورج وشارلوت ولويس الذين يظهرون مبتسمين.

وكانت الصورة التي التُقطت "في وندسور" خلال الأسبوع الفائت، بحسب قصر كنسينغتون، مرفقة بمنشور قصير موقّع بحرف "C"، جاء فيه "شكراً على أمنياتكم ودعمكم طيلة الشهرين الفائتين. أتمنى للجميع عيد أم سعيداً".

لكنّ تدقيقاً مفصّلاً أظهر مثلاً فارقاً بين اليد اليسرى للأميرة شارلوت وكمّ سترتها، أو حتى خللاً في تناسق سحاب الأميرة كيت، يمكن رؤيته بوضوح بتكبير الصورة.

- مسألة "ثقة" -

وبعد نقل الصورة التي نشرها القصر، قررت وكالات "أسوشيتد برس" و"رويترز" و"غيتي" وفرانس برس سحبها من خدماتها.

وقالت وكالة فرانس برس في مذكرة إلى عملائها "لقد تبيّن أنّ الصورة التي نشرها قصر كنسينغتون (الأحد) لكيت وأطفالها تمّ تعديلها، وبالتالي تمّ سحبها من أنظمة وكالة فرانس برس".

واتخذت وكالة "بي ايه" البريطانية القرار نفسه صباح الاثنين، مشيرة إلى عدم وجود "توضيح" من خدمات الزوجين وليام وكيت.

وبعد اعتذار الأميرة، تحدثت مصادر ملكية إلى وكالة "بي ايه" عن حصول "تعديلات طفيفة" على الصورة، مؤكدة أن الزوجين وأطفالهما "أمضوا عيد الأم معاً وقضوا يوماً رائعاً".

وصباح الاثنين، اعتبر الصحافي المتخصص في شؤون الأسرة الملكية البريطانية في قناة "اي تي في" الخاصة أن هذه الصورة التي أُريدَ منها مواجهة نظريات المؤامرة والطمأنة على حالة الأميرة، أدت في النهاية إلى نتيجة "معاكسة تماما".

كما فوجئ متابعون كثر بعدم وجود خاتم زواج في إصبع كيت التي تزوجت الأمير وليام وريث العرش عام 2011.

وبحسب معلق الشؤون الملكية بيتر هانت، فإن هذه القضية محرجة لدوائر قصر كنسينغتون في لندن لأن "الناس سوف يتساءلون من الآن وصاعداً عمّا إذا كان يمكن الوثوق بها وتصديقها" بشأن صحة الأميرة.

- "علاقات عامة" -

وقد يلقي هذا الجدل بظلّه أيضاً على تغطية الحفل الذي يقام في كنيسة وستمنستر بمناسبة يوم الكومنولث الاثنين، وهو أحد الأحداث السنوية الرئيسية للعائلة الملكية: فمن المتوقع أن يحضر المراسم جميع أفراد العائلة المالكة النشطين والأصحّاء، بينهم الملكة كاميلا والأمير وليام.

وفي رسالة فيديو مسجلة مسبقا، وعد الملك تشارلز، الذي يعالَج من السرطان والذي علق أنشطته العامة، بأن يخدم "بأفضل ما لديه من قدرات" هذه البلدان الـ56 التي يأتي جزء كبير منها من الإمبراطورية البريطانية السابقة.

ويتعارض الجهد المبذول من أجل الشفافية من جانب الملك البالغ 75 عاماً، مع الأسلوب التواصلي المعتمد من دوائر قصر كنسينغون بشأن صحة زوجة ابنه منذ إجرائها العملية الجراحية في البطن في يناير.

وكان آخر ظهور علني لكيت في قداس عيد الميلاد الذي أقامته العائلة الملكية في ساندرينغهام (شرق إنجلترا) نهاية ديسمبر الماضي.

ولم تتسرب سوى صورة واحدة للأميرة في مطلع مارس، إلى وسائل الإعلام الأميركية المتخصصة في شؤون المشاهير. وتظهر الصورة كيت حاجبة وجهها بنظارات داكنة، في مقعد الراكب في سيارة تقودها والدتها.

لكنّ تلك الصورة لم تنشرها الصحافة البريطانية التي تهتمّ كثيراً في العادة بأخبار كيت ووليام، وذلك بعد أن طلب قصر كنسينغتون احترام خصوصيتهما خلال فترة نقاهة الأميرة.

وكان قصر كنسينغتون قد أشار إلى أنها لن تشارك في أي ارتباطات عامة رسمية قبل عيد الفصح نهاية الشهر الحالي.

وعلقت حركة "ريبابليك" المناهضة للملكية الاثنين عبر منصة إكس، "الأمر بسيط، لا تستخدموا صورهم، إنها مسألة علاقات عامة، وليست خبراً".