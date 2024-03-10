المغرب: الثلاثاء غرة شهر رمضان المعظم

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، مساء اليوم الأحد، أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمغرب، لعام 1445 هـ، سيكون بعد غد الثلاثاء 12 مارس 2024.

وأنهت الوزارة إلى علم المواطنين، على متن بلاغ، أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1445 هـ، بعد مغرب اليوم الأحد 29 شعبان 1445هـ، الموافق 10 مارس 2024 وفق موقع هسبريس

وأضافت الوزارة نفسها أنها اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر شعبان سيستوفي 30 يوما غدا الاثنين، ويكون فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم الثلاثاء 12 مارس 2024.