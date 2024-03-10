عاملة نظافة تعثر على طفلين ميتين في قوارير زجاجية

المصدر: اعداد- وائل زكير

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أعلنت الشرطة في هونج كونج يوم السبت أن عاملة نظافة عثرت على بقايا طفلين رضيعين ميتين في زجاجات زجاجية داخل شقة مهجورة في هونج كونج.

وتم اعتقال رجل وامرأة، يعتقد أنهما الوالدين.

وقال كبير المفتشين أو يونج تاك من قسم الأراضي الشمالية الجديدة للصحفيين إن الزجاجات كان طولها 30 سنتيمترا.

وأضاف أنه سيتم إجراء تشريح للجثة لمحاولة تحديد عمر الأطفال وما إذا كانوا قد ماتوا عند الولادة.

وتم اعتقال رجل يبلغ من العمر 24 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 22 عامًا للاشتباه في قيامهما بالتخلص غير القانوني من الجثث، وفقا لصحيفة " مترو".

وقال أو يونغ إن الزوجين عاشا في الشقة ويعتقد أنهما زوجان.

وأرسل المالك عامل النظافة إلى الشقة يوم الجمعة بعد مغادرة المستأجرين.

وذكرت إذاعة هونغ كونغ RTHK أن الجثث كانت "مبللة بالسائل ومحفوظة في زجاجات".