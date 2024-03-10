طرح وثائق تتناول ابتكار أوبنهايمر للقنبلة الذرية للبيع في مزاد

المصدر: ا ف ب

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طُرحت في مزاد بالولايات المتحدة وثائق تتناول ابتكار القنبلة الذرية، بينها رسالة موقعة من روبرت أوبنهايمر، في وقت يتنافس فيلم "أوبنهايمر" المتمحور حول مبتكر هذه القنبلة لنيل جوائز أوسكار.

ورُشّح الفيلم الذي يروي فيه المخرج كريستوفر نولان سيرة مخترع القنبلة الذرية في 13 فئة ضمن جوائز الأوسكار، ويُتوقّع أن يفوز بعدد كبير من هذه المكافآت المرتقب توزيعها الأحد في هوليوود.

ومن بين القطع المعروضة للبيع في المزاد المقام في بوسطن، وثيقة تتناول العملية السرية لاختراع القنبلة الذرية في مختبر لوس ألاموس في نيو مكسيكو.

وعُرضت الوثيقة التي تحمل عنوان "تقرير سميث" أمام الصحافة للمرة الأولى في 12 أغسطس 1945، بعد أيام قليلة من استهداف هيروشيما وناغازاكي.

وأشارت دار "آر آر أوكشن هاوس" إلى أنّ "هذه الوثائق توفر نظرة إلى الرحلة العلمية والإدارية التي أدت إلى ابتكار أحد أقوى الأسلحة البشرية".

ومن بين الموقّعين على الوثائق روبرت أوبنهايمر وإنريكو فيرمي الذي كان ضمن الفريق المبتكر لأول مفاعل نووي، وإرنست لورانس الحائز جائزة نوبل والذي بنى أول مسرّع للجسيمات (سيكلوترون) وجيمس تشادويك الذي اكتشف النيوترون، بحسب دار المزادات.

ومن بين ما هو معروض للبيع أيضاً رسالة كتبها أوبنهايمر ويصف فيها اختراعه بأنه "سلاح للمهاجمين".

وكتب متوجهاً إلى صحافي كان يعمل على الترسانة النووية الروسية "إن عناصر المفاجأة والرعب جوهرية (بالنسبة إلى القنبلة) مثل النوى الانشطارية".

وقال نائب رئيس "آر آر أوكشن هاوس" بوبي ليفينغستون إنّ "الرسالة ذات محتوى مذهل، إذ يُظهر فيها أوبنهايمر رؤية استثنائية بشأن الاستخدام المستقبلي للقنبلة الذرية". وطُرحت هذه الوثيقة بأربعة آلاف دولار.