عانى من أزمة شديدة في التنفس .. فاكتشف الأطباء ساكناً غريباً في رئته

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

ت + ت - الحجم الطبيعي

فوجئ رجل هندي بعد زيارة الطبيب جراء معاناته الشديدة من مشكلة التنفس في بساكن غريب في رئته.

وفي التفاصيل فقد اشتكى رجل يبلغ من العمر 55 عاما من صعوبة في التنفس زار على إثرها مستشفى أمريثا في ولاية كيرالا لتلقي العلاج، ومع تدهور حالة المريض، أجرى قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى فحصاً موسعاً للوصول إلى سبب المشكلة وسرعان ما اكتشف الأطباء وجود صرصور طوله 4 سم في رئة المريض.

أجرى فريق طبي عملية استغرقت ثماني ساعات لإخراج الصرصور من رئة الرجل، في تحد كبير للأطباء لأن المريض كان يعاني بالفعل مسبقا من أمراض أخرى في الجهاز التنفسي.

وتمكن الأطباء بصعوبة من إخراج الصرصور من رئتي الرجل، وبحسب التقارير، كانت حالة الرجل الطبية بدأت تسوء جداً لأن الصرصور بدأ في التحلل داخل رئته.

وقال رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية في تصريحات نشرها موقع Asianet News Online إنه من النادر أن تعلق الأجسام الغريبة في الرئتين، مرجحاً دخول الصرصور إلى الجهاز التنفسي للرجل من خلال أنبوب تم إدخاله في رقبته لتسهيل إمداده بالأكسجين بسبب مشاكل التنفس التي يعاني منها.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن حادث مماثل من الولايات المتحدة حيث تم العثور في على مئات الحشرات الحية داخل الممرات الأنفية والجيوب الأنفية لأحد المرضى، وكشف الدكتور ديفيد كارلسون، الذي عالج الرجل، أن بعض اليرقات التي كانت موجودة داخل جسم الرجل كانت بحجم إصبع الخنصر.