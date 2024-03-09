فتح تحقيق بعد نوم طيار ومساعده أثناء رحلة جوية

المصدر: جاكرتا - أ ف ب

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أعلنت وزارة النقل الإندونيسية السبت، فتح تحقيق مع شركة الطيران المحلية «باتيك إير»، بعد تقارير عن نوم طيار ومساعده أخيراً لمدة 28 دقيقة أثناء رحلة جوية داخلية من دون التسبب في أي حادث.

وقالت المديرة العامة للنقل الجوي في وزارة النقل الإندونيسية كريستي إنداه مورني، في بيان: «سنجري تحقيقاً ومراجعة لعمليات الطيران الليلية في إندونيسيا في ما يتعلق بإدارة مخاطر الإرهاق لشركة باتيك إير وجميع شركات النقل الجوي».

وبعدما نام طياران من شركة «باتيك إير» أثناء رحلة داخلية في أواخر يناير من دون أن يتسبب ذلك في أي حادث، دعت وكالة سلامة الطيران الإندونيسية الجمعة شركات الطيران إلى تعزيز الضوابط داخل قمرة القيادة والتأكد من حصول طاقم الطائرة على قسط كاف من الراحة قبل كل رحلة.

وذكر البيان أن المديرة العامة للوزارة «وبّخت بشدة» شركة «باتيك إير» عقب الحادثة، ودعت شركات الطيران إلى الاهتمام بجودة وقت راحة الطاقم ومدته.

وقالت شركة «باتيك إير» في بيان أمس: إنها تتّبع «سياسة مناسبة على صعيد راحة» طواقمها، و«تلتزم بتنفيذ جميع توصيات السلامة».

وأضافت الشركة أن الطيارين، وعمرهما 32 و28 عاماً على التوالي وكلاهما إندونيسيان، تم إيقافهما عن العمل مؤقتاً.