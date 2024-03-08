طالبت عريسها بالإقلاع عن التدخين .. فحدث ما لم تتوقعه في الشارع

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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تعرضت عروس لم يمض على زواجها أكثر من ثلاثة أشهر لاعتداء وحشي من جانب زوجها وشقيقه في الطريق العام وفي وضح النهار لتكرار مطالبته بالإقلاع عن التدخين.

وفي التفاصيل فقد شهد مدينة باريلي بولاية أوتار براديش الهندية، الحادثة المؤلمة بينما كان العروسان عائدين من حفل زفاف، حيث تعرضت امرأة لاعتداء وحشي من قبل زوجها بعد أن اعترضت على إدمانه للتدخين والغوتكا وطلبت منه الإقلاع عن هذه العادات، كما انضم شقيق الزوج في عقاب المرأة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن العروس متزوجة منذ ثلاثة أشهر فقط، وكانت قد طالبت عريسها مراراً بالإقلاع عن تدخين السجائر والغوتكا "(تبغ مصنع تجارياً لكي يمضغ ولا يُدَخَّن وهو خليط جاف محلى ومضاف إليه نكهة، وهو يحظى بشعبية متزايدة بين الشباب والنساء في بعض البلدان)، وعندما طلبت من زوجها مجدداً وخلال العودة من حفل زفاف الإقلاع عن التدخين، نشبت مشاجرة عنيفة تعرضت خلالها العروس للضرب المبرح في الطريق العام ما أدى إلى إصابة الضحية بجراح خطيرة وصدمة نفسية شديدة كونها لم تتوقع ردة فعل الزوج.

وكشفت العروس عند وصولها إلى قسم الشرطة عن معاناتها الشديدة، مبينة أن هذه لم تكن المرة الأولى، إذ كانت تعاني من سوء المعاملة اليومية من زوجها.