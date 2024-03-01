حفل زفاف أسطوري لنجل أغنى رجل في آسيا

المصدر: البيان

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اعتاد الملياردير الهندي موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا على إبهار العالم بحفلات الزفاف البالغة البذخ والمصممة بشكل يفوق الخيال.

وأعلن أمباني أنه سيقيم زفافاً أكثر إسرافاً وبذخاً من ذلك الذي أقامه لابنته الكبرى في عام 2018، وهذه المرة لابنه الأصغر أنانت البالغ من العمر 28 عاماً.

وانشغلت الصحف في جميع أنحاء الهند بتفاصيل احتفالات الزفاف، التي ستشهد زواج أنانت أمباني، 28 عاما، من راديكا ميرشانت، 29 عاما، وهي ابنة عائلة معروفة تدير شركة أدوية هندية عملاقة وفق روسيا اليوم.

ووصلت النجمة ريهانا أمس الخميس إلى جامناجار لحضور حفل ما قبل الزفاف، ومن المتوقع أن يسافر الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا العالمية ونجوم بوليوود وأيقونات البوب ​​والسياسيون، لحضور المناسبة التي تستمر 3 أيام، والتي يستضيفها أمباني في نهاية هذا الأسبوع.

وبدأت مراسم الاحتفالات بمشاركة العروس والعريس بإطعام أكثر من 50 ألف شخص فقير في جامناجار، في ولاية جوجارات، موطن أمباني.

وتقام الاحتفالات في حديقة تبلغ مساحتها 3 آلاف فدان، تحتوي على أكثر من 10 ملايين شجرة وأكبر بستان مانغو في آسيا، كما أنها موطن لمركز أمباني لإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات، والذي يضم ألفي حيوان تم إنقاذها من كل من الهند ومن جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفهود والنمور والأسود والجاغوار والفيلة.

ومن المتوقع تقديم حوالي 2500 طبق للضيوف على مدار الأيام الثلاثة لضمان عدم تناول نفس الطبق مرتين أبدا.



يذكر أن أمباني، رئيس مجموعة شركات "ريلاينس إندستريز" التي تتعامل في كل شيء من الطاقة إلى المنسوجات والاتصالات، وهو أغنى رجل في آسيا، بثروة تبلغ 112 مليار دولار، وفقا لقائمة "فوربس".



هوايات موكيش أمباني

من هوايات موكيش أمباني الطعام الهندي وأفلام بوليوود ولعبة الكريكيت، كما يحب المطبخ الهندي الجنوبي ويذهب كثيرًا إلى "مايسور كافيه" (Mysore Cafe) وهو مقهى شهير في وسط مومباي يعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين، كما أنه مهووس بالتكنولوجيا ويحب مواكبة أحدث المعدات والتطورات في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والتشغيل الآلي.

ويحرص "موكيش" على مشاهدة ما يقارب ثلاثة أفلام بوليوودية في الأسبوع، ويمكن القول إنّ أهم مظاهر ترفه هو البرج الذي بناه في جنوب مومباي، كما يملك الملياردير فريق محترفي الكريكيت "مومباي إنديانز".