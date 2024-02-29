نهر تماسيح ونوم في العراء .. خرائط جوجل تقود زوجين إلى مغامرة غير متوقعة

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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واجه سائحان ألمانيان أكبر كابوس في حياتهما بعد اتباع تعليمات خرائط جوجل أثناء رحلة سياحية في أستراليا، حيث قادت الثنائي إلى البرية واحتجازهما لعدة أيام في ظروف قاسية.

وجد الزوجان فيليب ماير ومارسيل شويني، أثناء سفرهما من كيرنز إلى باماجا، نفسيهما على طريق مهجور في أقصى شمال كوينزلاند بعد أن اعتمدا بشكل كامل على خرائط جوجل للوصول إلى وجهتهما.

وقال الثنائي لموقع 9News: "لقد قررنا أن نتبع خرائط جوجل لأنها ربما تعرف أكثر مما نعرفه".

وخلافًا لاعتقادهما، قادت الخرائط الثنائي إلى غابة على بعد حوالي 37 ميلاً (59 كم) من المنطقة التي يرغبان بالوصول إليها حيث علقت السيارة في الوحل، ونتيجة لذلك، كان على الثنائي الاعتماد على نفسيهما للعودة إلى كيرنز.

وشهدت الرحلة التي استمرت أسبوعًا العديد من المواقف شديدة الصعوبة، وقال الزوجان، مستذكرين محنتهما، إنه كان عليهما مواجهة الظروف الجوية القاسية، وعبور نهر مليء بالتماسيح، وحتى النوم في العراء بعد عدم تمكنهما من إنشاء مأوى مؤقت في البرية.

ردًا على الحادث، قال متحدث باسم Google لموقع Business Insider: “نحن نعتذر عن هذا الحادث ونشعر بالارتياح لأن فيليب ومارسيل في أمان. مؤكدا أنه تمت إزالة هذا المسار من الخريطة".

ووفقًا للشركة، يتم استخدام مجموعة متنوعة من المصادر لتحديث المواقع، بما في ذلك ميزة Street View وصور الأقمار الصناعية ومساهمات المستخدمين.

وفي الماضي، تم الإبلاغ عن العديد من هذه الحوادث حول العالم من أشخاص اتبعوا خرائط جوجل فانتهى بهم الأمر في مواقف صعبة إلى فقدان حياتهم، فإن الحوادث المؤسفة التي تسببها خرائط Google تثبط الجمهور من الاعتماد المطلق عليها في التنقل.