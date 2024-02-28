تعرضت ابنته للعقاب من معلمتها فألقى قنبلة على مدرستها

المصدر: وكالات

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شهدت مدينة بنغازي الليبية حادثة غريبة، بعد قيام ولي أمر بإلقاء قنبلة يدوية داخل فناء المدرسة على خلفية معاقبة ابنته من قبل إحدى المعلمات.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، تلقيها معلومات عن قيام ولي أمر إحدى الطالبات بمدرسة الأمل الواعد (براعم الثورة) سابقاً، الواقعة في منطقة السلماني الغربي، بإلقاء قنبلة يدوية داخل فناء المدرسة، وقيامه بتهديد أعضاء هيئة التدريس وشتمهم والتلفظ بألفاظ بذيئة، وذلك على خلفية معاقبة إحدى المعلمات بالمدرسة لابنته، وفقا للعربية نت.

من جهته أصدر مدير أمن بنغازي أحمد الشامخ، تعليماته المشددة لأعضاء مركز شرطة رأس إعبيدة بالقبض على الشخص المطلوب، حيث انطلقت عمليات البحث والتحري داخل منطقة السلماني الغربي، وتم تحديد مكان تواجد الشخص المطلوب وضبطه من قبل أعضاء التحريات، وإيداعه بالحجز القانوني للمركز، وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى (ع.س.م) من مواليد 1977، واعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص.