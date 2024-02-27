روبوت «زاحف» يقلل خطر نزيف الأوعية الدموية في الدماغ

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر علماء صينيون من عدة جامعات، روبوتاً مغناطيسياً من الألياف الدقيقة يقولون إنه يمكن أن يقلل من خطر نزيف تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ويقوم بـ«تجويع» أورام الدماغ.

ويقول العلماء إن الروبوت الصغير الذي يشبه الدودة تم تصميمه للزحف إلى أدمغة المرضى، ويزعمون أنه يمكن أن يحدث ثورة في الجراحة وينقذ آلاف الأرواح، حسب «روسيا اليوم».

ويضيف العلماء أن «الألياف الدقيقة» شبه المجهرية يمكن أن تقلل من خطر نزيف تمدد الأوعية الدموية في الدماغ و«تجويع» أورام الدماغ ما يجبرها على الانكماش.

ويتم إدخال الروبوت الصغير في أدمغة الناس باستخدام أنبوب قسطرة رفيع ومرن وعلى شكل حلزون، ومن ثم «يزحف» الروبوت الذي يبلغ طوله أقل من نصف ملليمتر عبر الدماغ.

وسيتحكم الأطباء في الروبوت الصغير باستخدام المغناطيس، وسيسمح الشكل المرن المتغير للروبوت بسد الأوعية الدموية التي تعاني من مشاكل.

ومن ثم سيكون قادراً على إصلاح تمدد الأوعية الدموية أو «تجويع» الأورام.

ويعد تمدد الأوعية الدموية والأورام الدماغية من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

ويمكن للروبوت الصغير تغيير حجمه عن طريق الاستطالة أو الانكماش، ويمكن توجيهه للأعلى وللأسفل باستخدام المجالات المغناطيسية.

ويسمح شكله الملفوف بمزيد من التحكم والدقة مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى المستخدمة لعلاج هذه الحالات.