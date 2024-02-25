«تيتان» يخيّب الآمال

المصدر: (دبي - البيان)

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خابت الآمال في اكتشاف نوع من الحياة خارج كوكب الأرض مع نتائج بحث جديدة، تشير إلى أن «تيتان»؛ وهو أكبر أقمار زحل، من المحتمل أن يكون قاحلاً، وفق «سبوتنيك بالعربي». وقالت كاثرين نيش، عالمة الأحياء الفلكية في جامعة «ويسترن أونتاريو»: «لسوء الحظ سنحتاج الآن إلى أن نكون أقل تفاؤلاً عند البحث عن أشكال الحياة خارج كوكب الأرض داخل نظامنا الشمسي».

وأضافت: «لقد كان المجتمع العلمي متحمساً للغاية بشأن العثور على حياة في العوالم الجليدية للنظام الشمسي الخارجي، وتشير هذه النتيجة إلى أن احتمال العثور عليها قد يكون أقل مما افترضنا سابقاً».